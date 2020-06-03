Havayolu Covid mağdurları dava açmaya hazırlanıyor

03 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Salgının başladığı ilk günlerde Türkiye’ye dönmek zorunda kalan ve havayolu şirketlerinden aldıkları biletleri iptal olan yurttaşlar o dönemde yaptıkları transfer, konaklama, yeni bilet gibi ceplerinden yaptıkları ek harcamalar için dava açmaya hazırlanıyor. Sadece iptal edilen uçak bileti bedelini alabilecek olan yurttaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Türkiye’de ilk vakanın açıklanmasından sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yurtdışında bulunan vatandaşların dönüşü için bir takvim hazırlamıştı.

KURUL KARARI YOK

Yapılan açıklamada uçuş kısıtlaması tedbiri konan Avrupa ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, Norveç, Danimarka olarak belirlenmiş, Azerbaycan ve Gürcistan da eklenmişti.

Havayolu şirketleri 13 Mart’ta alınan karara uyarak uçuşları iptal etti. Ancak 21 Mart’a kadar alınan uçuş iptallerinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun kararının olmaması soru işareti yarattı. O günlerde panik halinde kendi olanakları ile Türkiye’ye dönmek için harekete geçen ve çok daha fazla harcama yaparak Türkiye’ye dönebilen yurttaşlar şimdi sadece uçak biletlerini alabilecekler.

Aktarmalı uçuş için yaptıkları harcamalar, transfer bedelleri, konaklama masraflarının karşılanıp karşılanmayacağı ise belirsiz. Gazetemize ulaşan yurttaşlar büyük mağduriyet yaşadıklarını, 13 Mart’ta kendilerine iletilen uçuş iptallerinin hangi karara dayandığını öğrenmek istediklerini dile getirdi.

Havayolu şirketleri tarafından ortada bırakıldıklarını dile getiren yurttaşlar, yüksek rakamlar ödeyerek gerçekleştirdikleri dönüş harcamalarının karşılanması için şirketlere yazılı başvuruda bulundu. Yurttaşlar, olumsuz yanıt halinde ise dava açacaklarını dile getirdi. l