Havuz ve göletlerde 'koronavirüs' riski

04 Ağustos 2020 Salı, 10:34

Diyarbakır'da havaların ısınmasıyla birlikte göletler, havuzlar ve akarsular serinlemek isteyenlerin uğrak yerleri oldu. Uzmanlar ise bu sularda toplu halde yüzülmesi durumunda koronavirüs bulaşma riskinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Tekin, özellikle çocukların havuzda bir arada bulunmalarının koronavirüs açısından risk oluşturduğuna dikkat çekti.



Küçük su birikintileri, havuz, süs havuzları ya da sulama kanallarında yüzülmemesi gerektiği uyarısında bulunan Prof. Dr. Tekin, "Koronavirüsün normal şartlarda su içinde 8 saat ile 12 güne kadar kaldığına dair çeşitli görüşler söz konusudur. Hasta birinin suda bulunması diğer kişiler için büyük risk oluşturacaktır. Bundan dolayı toplu yerlerde bulunmanın veya suya girmenin risk oluşturacağı bilinmeli ve bu konuda gereken hassasiyeti göstermeliyiz. Havuzlar da koronavirüs açısından bulaşma riski oluşturabilmekte. Örneğin; hasta biri suya girdiğinde ağız içine giren suyu havuza boşaltıyor. Havuzda bulunan herhangi bir bireyin bu suyu aldığı zaman tabii ki virüsü kapmış olma riski çok yüksek oluyor. Bu tür riskli durumlardan dolayı havuzlar riskli değerlendiriliyor.Özellikle kalabalık alanlarda suya girilmemesini şiddetle öneriyoruz" dedi.