‘Hayal Edin Gerçekleştirelim’ Sosyal İnovasyon Fikir Yarışması üniversiteli gençlerin başvurularını bekliyor

15 Aralık 2020 Salı, 11:58

Kredi Kayıt Bürosu tarafından düzenlenen çağdaş, yaratıcı ve topluma değer katmayı hedefleyen genç yeteneklerin inovatif fikirleriyle başvuracağı Sosyal İnovasyon Proje Fikirleri yarışması Hayal Edin Gerçekleştirelim, üniversite öğrencilerinin başvurularını bekliyor. İnovasyonu merkeze alarak üniversiteli gençlerin yaratıcı fikirlerini desteklemeyi hedefleyen Hayal Edin Gerçekleştirelim yarışması ile projeler hayallerden bir adım öteye taşınıyor.

Öğrencilerin sosyal inovasyon fikirleri yarışıyor. Tüm üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerinin yanı sıra yurt dışında üniversite öğrenimi gören öğrencilerin finansal teknoloji, sağlık ve tarım alanındaki proje fikirleriyle katılabileceği yarışma, gençlerin sosyal fayda sağlayan projeler geliştirmelerini ve girişimcilik yeteneklerini keşfederek inovatif projeler ortaya koymalarını destekliyor.

İlk 100’e kalan yarı final adayları ‘Girişimciye Dönüş Programı’na dahil olurken, program içerisinde finale kalan ilk 10 proje KKB yöneticilerinden oluşan mentorlardan projelerini geliştirmek üzere destek alarak fikirlerini olgunlaştırıyorlar. Finalist öğrencilerin sunumları iletişim, marka, finans, sosyal sorumluluk, teknoloji, inovasyon, kültür-sanat alanlarının önde gelen temsilcilerinden oluşan değerli jüri üyeleri tarafından değerlendiriliyor. Kazanan öğrencileri ise 30 bin TL birincilik ödülü, 20 bin TL ikincilik ödülü, 15 bin TL üçüncülük ödülü ve 10 bin TL Findeks özel ödülü bekliyor. Finale kalan diğer proje sahipleri ise, bin TL değerinde para ödülü ve girişimcilik programını tamamlayarak sertifika alma imkânına hak kazanıyor.

Öğrencilerin, finansal teknoloji, sağlık ve tarım alanında projefikirleriyle başvurarak birbirinden değerli ödülleri kazanma fırsatı bulacağı yarışmaya www.hayaledingerceklestirelim.com adresinden 10 Ocak 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

