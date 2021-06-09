‘Hayaletler’in festival yolculuğu sürüyor
Azra Deniz Okyay’ın yazıp yönettiği, yapımcılığını Dilek Aydın’ın üstlendiği “Hayaletler”, festival yolculuğuna Şangay ve Münih festivalleri ile devam ediyor.
11-20 Haziran tarihlerinde 24. Şangay Film Festivali’nde Asya prömiyerini yapacak olan “Hayaletler”, 1-10 Temmuz tarihlerinde de 38. Münih Film Festivali’nde (Filmfest München) CineVision Ödülü için yarışacak.
Tüm ülkede elektriklerin kesildiği bir günde dört farklı karakterin kesişen hikâyelerini anlatan Hayaletler’in başrollerini Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir paylaşırken kurgusunu Ayris Alptekin, görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer, sanat yönetmenliğini Erdinç Aktürk ve müziklerini de Ekin Fil üstleniyor. Hayaletler’in Türkiye sinemalarındaki vizyon tarihi ise pandemi dolayısıyla belirsizliğini koruyor.
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