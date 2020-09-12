Hayalim film...

12 Eylül 2020 Cumartesi, 05:00

TÜRSAK “Geleceğin Sineması” yarışmasında ödüller önceki akşam Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yarışmanın birincisi “İnşaattaki” filmiyle Doğan Belge oldu.

Böyle ödül törenleri normal şartlar altında genç sinemacılar çok heyecan vericidir. Ödül kazanmanın, sahneye çıkmanın heyecanının yanı sıra yarışmanın jüri üyeleriyle, önemli davetlilerle tanışıp konuşma fırsatı bulurlar. Ancak bu yıl salgın korkusuyla törene katılım sınırlı sayıda kaldı. Jüri üyelerinin önemli bir kısmı törene gelmedi. Hatta TÜRSAK Başkanı Elif Dağdeviren de törende yer almadı. Açılış konuşmasını başkan yardımcısı Burhan Gün yaparken, salgın dolayısıyla katılımın sınırlı olmasına dikkat çekti. Sonuç olarak katılım gösterenlerin çoğu, ödül alan üniversite öğrencileri ve onların arkadaşlarından oluştu. Sosyal mesafeli, Bahçeşehir Üniversitesi’nin Galata Kampusu’nun terasındaki tören her ne kadar salgın gölgesinde yaşansa da genç sinemacıların heyecanı yüzlerinden okunuyordu.

Birincilik ödülünün sahibi Doğan Belge’ye tören sonrası duygularını sorduk. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Belge, mutluluğunu dile getirirken, ödül almayı beklediğini söyledi. Genç yönetmen, hayalinin sadece sinema yapmak olduğunu, “Kısa, uzun, belgesel, fark etmiyor. Kısa metrajı basamak olarak gören yönetmenlerden değilim. Bütünüyle sinema yapmak istiyorum” sözleriyle dile getirdi. Belge’nin istekleri çok, ancak kendine inandığını özgüvenli bir şekilde dile getirdi.

Yarışmada ikinciliği “Dur Bak Dinle Geç” filmi ile Muhammed Günaydın elde etti. Günaydın, Kadir Has Üniversitesi’nde Film ve Drama Bölümü’nde okuyor. Üçüncü ise “Su Birikintisi ve Çamurlar” filmi ile Hakan Eyilik oldu. Eyilik de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencisi.

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 17 yıldır düzenlenen yarışma, sinema okuyan öğrencilerin kısa film projelerine destek oluyor.

Yarışmanın jürisine bu yıl yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun başkanlık etti. Jüri’nin diğer üyeleri ise TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, Yapımcı Bulut Reyhanoğlu, oyuncu Damla Sönmez, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Özgü Yolcu ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Selçuk Yavuzkanat’tan oluştu.

Finale kalıp plaket alan 10 genç ise şu isimlerden oluştu: Melih Önder, Nadir Kocakaya, Muhammed Günaydın, Doğan Belge, İrem Günen, Yiğit Armutoğlu, Feyzi Baran, Begüm Aksoy, Hakan Eyilik ve Ferit Göktaş.