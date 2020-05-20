Hazine Avro ve dolar cinsi DİBS ile kira sertifikası ihracı başlatıyor

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 17:40

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada "Finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 29 Mayıs 2020 valör tarihli Avro ve dolar cinsi sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ile Avro ve dolar cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecektir" denildi.

Böylece Hazine 4 ihraç gerçekleştirmiş olacak. Tüm ihraçlarda vade 1 yıl olacak. Avro cinsi DİBS ve kira sertifikası ihraçlarında 6 aylık dönemsel kupon/kira oranı yüzde 1.25 olacak. Dolar cinsi DİBS ve kira sertifikası ihraçlarında 6 aylık dönemsel kupon/kira oranı yüzde 1.75 olacak.



