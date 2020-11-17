Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2022-2023 yılları arasında istikrarlı büyüme dönemine gireceğiz" açıklamasını yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz. Yerli ve uluslararası girişimciler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz. Covid-19'un olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 29,4 milyar lira vergi ödemesiyle 40 milyar liralık sosyal güvenlik prim ödemesini erteledik. Şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Damadım beni aldatmış diyerek...
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne kınama ve ihtar!
- Bakan Koca: Somut tedbirler hayata geçirilecek
- Alkol yasağını savunmuştu... Fotoğrafları ortaya çıktı
- Albayrak'ın istifasıyla ilgili iddialara yanıt
- Muhittin Böcek’in talimatı ‘geçersiz’ sayıldı
- 'Sus' genelgesini bizzat Süleyman Soylu göndermiş
- Bakan Selçuk'tan eğitimde koronavirüs itirafı
- İmamoğlu'ndan soruşturmayla ilgili ilk açıklama
- AFAD'dan başkanlara 'deprem' yasağı!
Video Haberler
- Canlı yayında olay çıktı! Hemen reklama gidildi
- Canlı yayına damga vuran Kanal İstanbul tepkisi!
- çArşı 'sömürüye' karşı
- Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
- Siyanürle altın arama çalışmalarına köylülerden tepki
- 9 ayda diyetle 40 kilo verdi, değişimiyle dikkat çekti
- Fatih Altaylı açık açık sordu! Soylu'dan İmamoğlu yanıtı
- Canlı yayında gerçek vaka sayısını açıkladı!
- Sivas’ta bomba paniği... Vali açıklama yapı
- MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
En Çok Okunan Haberler
- Damadım beni aldatmış diyerek...
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne kınama ve ihtar!
- Bakan Koca: Somut tedbirler hayata geçirilecek
- Alkol yasağını savunmuştu... Fotoğrafları ortaya çıktı
- Albayrak'ın istifasıyla ilgili iddialara yanıt
- Muhittin Böcek’in talimatı ‘geçersiz’ sayıldı
- 'Sus' genelgesini bizzat Süleyman Soylu göndermiş
- Bakan Selçuk'tan eğitimde koronavirüs itirafı
- İmamoğlu'ndan soruşturmayla ilgili ilk açıklama
- AFAD'dan başkanlara 'deprem' yasağı!