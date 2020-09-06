Hazine ve Maliye'de 'kişiye özel' test merkezi mi kuruldu?

06 Eylül 2020 Pazar, 13:42

Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Büro-İş) Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın özel test merkezi kurduğunu ileri sürerek, bakanlık önünde protesto eylemi yaptı.

Alay Hamzaçebi, “Bu test merkezi kimlere hizmet veriyor?” diye sordu. Bakanlığın 7 Eylül günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşecek programa katılacak personelden bu merkezde test yaptırmasını istediğini hatırlatan Hamzaçebi, “Bizlerin topladığı vergilerle kuruma ve kamuya ait sağlık merkezinde belirli kişilere özel testler yapılmasını kabul etmiyoruz” dedi.

EN DUYARSIZ KURUM

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 3 Eylül günü ilgili birimlere gönderilen yazıda, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 7 Eylül günü gerçekleşecek programa katılacak personelin koronavirüs testi yaptırması istendi. Bakanlık, bu testlerin bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Emek Yerleşkesi Sağlık Birimi’nde gerçekleşeceğini duyurdu. Personelin, Bakanlığın görevlendirdiği yetkiliye “Test yaptırdım” diye Whatsapp ya da mail üzerinden mesaj atacağı belirtildi.

Büro- İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi ve sendika üyeleri bugün Bakanlığın önüne giderek durumu protesto etti. Başkan Hamzaçebi, kamuda çalışan personelin koronavirüse karşı alınması gereken önlemlerle ilgili talebinin kabul edilmediğini söyleyerek, “Emekçilere insan olarak değer verilmemiş, pandemi ile baş başa bırakılmıştır. Bu konuda en duyarsız kurumların başında Hazine ve Maliye Bakanlığı gelmektedir” dedi.

Memur kenti Ankara’daki koronavirüs vakalarında yaşanan artışı hatırlatan Hamzaçebi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda görevli personelin durumuyla ilgili “Halk ile iç içe çalışan ve pandemi dönemi boyunca özveriyle görev yapan, devlete vergi toplayan maliye emekçileri arasında Ankara’da çokça Kovid-19’a yakalanmış arkadaşlarımız bulunmaktadır” diye bilgi verdi.

"5 KİŞİ POZİTİF, TEMASLILARINA TEST YAPILMADI"

Bakanlığın rahatsızlanan personele test yaptırmayarak evine gönderdiğini ileri süren Hamzaçebi, şunları belirtti:

“Şu anda Başkent Vergi Dairesinde aynı serviste birlikte çalıştığım yandaş ve sarı sendikalardan birisinin üyesi olan ve sahip çıkılmayan mesai arkadaşım Ankara Hastanesinde yoğun bakımda yatmaktadır. En son aldığımız bilgiye göre ciğerin tamamen bittiği, tıbben yapacak bir şeyin olmadığı, sadece kalbin çalıştığı ve ne zamana kadar dayanacağının bilinmediği, Allah’tan ümidin kesilmemesi gereken bir durumda olduğu süreci yaşamaktadır. Aynı dairede 5 den fazla kişinin pandemiye yakalandığı ve evine gönderildiği, bu arkadaşlar ile birlikte yakın çalışan kişilerin evine gönderilip karantina altında alındığı ve test mest yapılmadığını bilmenizi isteriz.”

"TEST MERKEZİ KİME HİZMET VERİYOR?"

Bakanlığın ‘ödenek yoksunluğunu’ gerekçe göstererek, koruyucu önlemleri almadığının altını çizen Hamzaçebi, “Vergi dairelerine dezenfektan malzemeleri, sıvı savun, peçete, havlu gibi malzemeler göndermeyen bakanlık buraya test merkezi kurmuş. Buradan bakanlık yetkililerine sesleniyoruz. Bu test merkezi kimlere hizmet veriyor? Bizlerin topladığı vergilerle kuruma ve kamuya ait sağlık merkezinde belirli kişilere özel testler yapılmasını kabul etmiyoruz. Kamu çalışanları olarak kuruma ait sağlık merkezinde bizlere de Kovid-19 testinin yapılması için buradayız” diye konuştu.