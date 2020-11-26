HDP Antalya Milletvekili Bülbül'e 6 yıl 3 ay hapis
HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Diyarbakır'da yargılandığı davada 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül hakkında Demokratik Toplum Kongresi daimi meclis üyesi olarak faaliyet yürütüp, inanç ve azınlıklar komisyonu üyesi olduğu gerekçesiyle açılan davada karar verildi. Bugün Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Bülbül katılmadı. Cumhuriyet savcısınin sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdiği duruşmada, Kemal Bülbül, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, kararın bir suretinin TBMM Genel Sekreterliği ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar verdi.
En Çok Okunan Haberler
- Acaba daha ne saçmalıklar göreceğiz?
- Emine Erdoğan: Mafya babaları, zorbalar rol model olamaz
- Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti!
- Altaylı'dan 'Pelikan' tepkisi: Bu yüzden mi verildi?
- Babacan, Bahçeli için 'yaş sınırı' istedi
- Bülent Arınç’ı bırak, Fatih Ürek’e bak
- Koca: Üçüncü zirveyi yaşayan illeri açıkladı
- Koca bir süredir açıklanmayan 'vaka' sayılarını açıkladı
- 270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdırdı
- Türkiye korona verilerinde Avrupa'da 1'inci sıraya çıktı
Video Haberler
- Koronavirüslü otobüs şoförü ortalığı birbirine kattı
- İstanbul'da korku dolu anlar!
- Fiyatı 200 liradan 80 liraya düştü
- AKP'li başkandan lüks araçlı yardım şovu!
- Bodrum Belediyesi'nden şiddete karşı kısa film
- Anket şirketi başkanından Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Koronavirüsü yendi, ne tükettiğini tek tek saydı
- Temel Karamollaoğlu'ndan Bülent Arınç yorumu
- Rabia Naz' ve 'Çorlu tren katliamı' sahnesi gündem oldu
- CHP'li Engin Özkoç: Damadın peşinden gidiniz!
En Çok Okunan Haberler
- Acaba daha ne saçmalıklar göreceğiz?
- Emine Erdoğan: Mafya babaları, zorbalar rol model olamaz
- Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti!
- Altaylı'dan 'Pelikan' tepkisi: Bu yüzden mi verildi?
- Babacan, Bahçeli için 'yaş sınırı' istedi
- Bülent Arınç’ı bırak, Fatih Ürek’e bak
- Koca: Üçüncü zirveyi yaşayan illeri açıkladı
- Koca bir süredir açıklanmayan 'vaka' sayılarını açıkladı
- 270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdırdı
- Türkiye korona verilerinde Avrupa'da 1'inci sıraya çıktı