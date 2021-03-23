HDP başvurmuştu, RTÜK kararını verdi

23 Mart 2021 Salı, 16:34

RTÜK, HDP’nin 16 farklı dilekçeyle yaptığı şikayet başvurusunu görüştü. RTÜK kaynaklarından edinilen bilgiye göre partiyi “kaos çıkarmakla” suçlamaya varan ifadelere ceza çıkmadı. HDP’nin yaptığı şikayetlere ilişkin beyanlar “ifade özgürlüğünün” kapmasında sayılarak, oy çokluğuyla HDP’nin ilgili kanallara yaptırımda bulunulması talebi reddedildi.

HDP’nin şikayet dosyasında yer alan bazı olaylar şöyle:

Gazeteci Nedim Şener’in konuk olarak katıldığı Veyis Ateş’in sunduğu Habertürk Gündem programındaki “HDP’nin Türkiye’de bir kaos yaratma peşinde olduğu” sözü ve “içerde ayaklanma çağrısı yapmaya çalışıyorlar” ifadesi.

Habertürk’teki “Türkiye’nin Nabzı” programında gazeteci Metin Özkan’ın “HDP milletvekillerinin Gazi Meclisi tehdit ettiği” iddiası. Para Gündem programında siyaset bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin’in HDP yöneticileriyle alakalı olarak “savunulamayacak derecede suça batmışlar” sözü.

A Haber’in Memleket Meselesi programında kullanılan “HDP il binasında PKK sığınağı” ifadesi. AHaber sunucusu Erkan Tan’ın canlı yayında “HDP terör sevicilerden bir topluluk”, “HDP Türkiye Cumhuriyeti devletinin düşmanıdır” ve “HDP istikrarı bozup kaos peşinde” sözleri. Ajans Hafta Sonu programında AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın “bugün HDP milletvekilleri kandilden terörist başından talimat alıyorlar ve TBMM’de uygulamaya çalışıyorlar” ifadeleri.

ATV Ana Haber’de ekrana getirilen MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım’ın “Demirtaş 53 kişinin ölümüne sebep olmuş” sözleri.