HDP Eş Genel Başkanı Sancar: "HDP'yi kapattırmayacağız"
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partilerini kapattırmayacaklarını ve kapatma hamlesini boşa çıkaracaklarını söyledi. Sancar, HDP'nin şahıslardan ibaret olmadığını, 'güçlü bir fikriyat' ve Türkiye'nin aydınlık geleceği olduğunu savundu.
HDP Parti Meclisi, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere 6 aylık bir aradan sonra yüz yüze toplandı. Toplantının açılışında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, gündemlerinin halkın gündemi olduğunu belirterek, iktidarın gündemi değiştirmek için farklı gündemler oluşturmaya çalıştığını söyledi.
Partilerinin kapatılmaya çalışılmasını 'nafile bir çaba' olarak niteleyen Sancar, HDP'nin şahıslardan ibaret olmadığını, 'güçlü bir fikriyat' ve Türkiye'nin aydınlık geleceği olduğunu savundu.
"HDP'yi kapatma hamlesini boşa çıkaracağız"
HDP'yi fikriyat ve teşkilat olarak sonuna kadar savunacaklarını dile getiren Sancar, Türkiye'de siyasi dengeleri belirleme gücüne sahip olduklarını ve kapatma davasının sonucu ne olursa olsun bu gücü kullanmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Bu gücü hayata geçirecek yollarının, imkanlarının ve seçeneklerinin bulunduğunu belirten Sancar, "Öncelikle parti çalışanlarımız ve seçmenimiz, tabanımız ve Türkiye'nin bütün demokrasi güçleri buna inansınlar. HDP, yoluna devam edecektir. HDP'yi kapattırmayacağız, kapatma hamlesini boşa çıkaracağız. HDP'yi büyüterek, yoluna devam ettireceğiz" dedi.
PM'de yol haritalarını tartışacaklarını, yollarının demokrasi ve özgürlük olduğunu vurgulayan Sancar, "Bu yolu yürüyecek haritalarımız da imkanlarımız da vardır. Hangi imkanı, hangi seçenekte, hangi ihtimale göre kullanacağımızı da öncelikle parti organlarımızla belirleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Sancar, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, kanaat önderleri ve hukukçuların görüşlerini alarak, parti kurullarında değerlendireceklerini ve sürecin sonucunda netleştirdikleri yol haritalarını kamuoyuyla paylaşacaklarını aktardı.
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