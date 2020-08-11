HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partilerinin gündeminde ittifak olmadığını söyledi: Önceliğimiz demokrasi

11 Ağustos 2020 Salı, 02:00

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin düzenlediği “Demokrasi Buluşmaları”nın ikinci etabı ve gündeme ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Birçok alanda yurttaşlarla bir araya geldiklerini anlatan Buldan, “Demokrasi buluşmalarının ikinci etabını tamamladık. Bu kapsamda fabrika ve tarlada işçilerle, çeşitli inanç kesimleriyle, çevrecilerle, KHK’lilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledik. Bunları en kısa sürede rapor haline getirip kamuoyu ile paylaşacağız. Ama halkın çaresiz olmadığını, bu devranın böyle sürmeyeceğini gördük” dedi.

HDP’li belediyelere kayyım atamalarına ilişkin Buldan, “31 Mart’ta kazandığımız 65 belediyenin 6’sı Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 46’sı kayyım ataması olmak üzere toplam 52’si hukuk dışı yollarla gasp edildi. 21 belediye eşbaşkanımız şu an tutuklu. Görevinden uzaklaştırılan belediye ve il meclis üyemiz 76’dır. Kayyım darbesi 19 Ağustos 2019’da başladı. Bir yılda 52 belediyemizi gasp ederek halk iradesini ortadan kaldıran darbeci AKP iktidarıyla karşı karşıyayız. Sadece halkın parasını çalmıyorlar, halkın sandığa attığı oyu da çalıyorlar. Yaptıkları demokrasi düşmanlığıdır. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde kaybetmelerinin siyasi intikamını alıyorlar. Elbette bu devran böyle sürmeyecek. Kayyım darbesini yapanlar, hukuk önünde elbet hesap verecekler” diye konuştu.

‘İTTİFAK YOK’

CHP’li Müslim Sarı’nın, “Bölünme paranoyasından kurtulmak zorundayız. CHP, HDP ile açık bir ittifak yapacak cesarete sahip mi” yönündeki açıklamasını da değerlendiren Buldan, “Bize göre Türkiye’nin temel meselesi seçim ittifakı değil, demokrasi mücadelesinde bir güç birliğinin sağlanmasıdır. İhtiyaç olan budur. Biz demokrasi mücadelesi için herkesin güç birliği yapması gerektiğini söylüyoruz. HDP’yle ittifak kurmak isteyenler varsa tabii ki görüşülür, konuşulur. Ancak bizim şu ya da bu partiyle ‘bir ittifak kuralım’ diye bir gündemimiz yok. Bizim öncelikli gündemimiz demokrasinin inşasıdır” ifadelerini kullandı.

CHP’nin Kürt sorununa ilişkin çıkışını da değerlendiren Buldan, “Kürt sorunu, sadece HDP’nin sorunu değil, Türkiye’nin bir sorunudur. Demokrasi sorunuyla iç içe bir sorundur. O nedenle memleketin sorunları için demokratik siyaset üreten herkesin bu meseleye eğilmesi, kapsamlı çözüm politikaları oluşturması gerekir. Bu sorun siyasetle, siyasal yollarla ve demokratik adımlarla, ortak akılla çözülecektir. Çözüm yeri de parlamentodur. Bu sorunu çözme iddiasında olan herkesin çözüm politikasını net bir biçimde oluşturması ve ortaya koyması gerekir” dedi.