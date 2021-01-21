HDP, yeni buluşmaları duyurdu, Diyarbakır’dan başladı

21 Ocak 2021 Perşembe, 12:40

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ekonomi, emek, sağlık, sosyal politikalar, ekoloji ve tarım komisyonları ülke genelinde 2021 yılı boyunca sürdüreceği “İş ve Aş Buluşmalarını” Diyarbakır’da yapılan açıklama ile başlattı.

Açıklamaya, Ekonomi Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Emek Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Şaziye Köse, Ekoloji Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Naci Sönmez ile milletvekilleri Erol Katırcıoğlu, Necdet İpekyüz ve Semra Güzel katıldı.

HDP Diyarbakır İl Binası'nda yapılan basın toplantısında konuşan Garo Paylan, İş ve Aş Buluşmaları kapsamında 2021 yılı boyunca Türkiye’nin her yerinde iş ve aş buluşmalarını yapacaklarını duyurarak “Memleketin her yerinde öncelikle yurttaşlarımızı dinleyeceğiz. Vatandaşlarımızın dertlerini dinlemek için esnafımızın, çiftçimizin, kamu emekçisinin, EYT’liler, KYK borçlu gençlerin, ataması yapılmayan öğretmenlerin dertlerini dinlemeye gideceğiz. İşçilerimizin, işsizlerimizin, gençlerimizin, kadınların dertlerini dinlemeye gideceğiz” dedi.

İş ve aş konulu buluşmalar yapma nedenlerinin ülkede yaşanan ekonomik kriz ve artan yoksulluk olduğuna vurgu yapan Paylan, “HDP olarak tarlasını ekemeyen çiftçinin, ay sonunu getiremeyen memurun, geçinemeyen işçinin, mutfağında tenceresini kaynatamayan yurttaşın yanında olmak için iş ve aş buluşmalarını başlattık” diye konuştu.

"HALK YOKLUK, İŞSİZLİK, BORÇ ALTINDA İNİM İNİM İNLİYOR"

İlk olarak Diyarbakır’daki vatandaşların dertlerini dinleyeceklerini aktaran Paylan, çözüm önerilerini Ankara'ya taşıyacaklarını söyledi. Paylan şöyle konuştu:

"İşçi kirasını ödeyebiliyor mu, evinde tenceresi kaynıyor mu bunu Diyarbakır’ın emekçisinden dinleyeceğiz. Diyarbakır’ın çiftçisini dinleyeceğiz. Çiftçi tarlasını ekebiliyor mu, çiftçilerden mazot fiyatlarını, gübre fiyatlarını dinleyeceğiz. Diyarbakır’da ataması yapılmayan öğretmenlerin, mühendislerin dertlerini dinlemeye geldik. Diyarbakır’daki sağlık emekçilerinin dertlerini dinlemeye geldik. Diyarbakır esnafını dinlemeye geldik. Hani ekonomimiz uçuyor diyorlar ya Diyarbakır esnafının durumunu dinlemeye geldik. Diyarbakır’da binlerce esnaf iflas eşiğinde, biz o dertleri dinlemeye geldik. Diyarbakır esnafının dükkanlarını kapattılar, aylardır işyerleri kapalı, 5 kuruş destek alamayan esnafın dertlerini dinlemeye geldik.

Bu iktidar ekonomik krizi, işsizliği derinleştiriyor. Zamları, pahalılığı bütün vatandaşlarımıza dayatıyor. Ama bütün Türkiye şunu bilsin; çaresiz değiliz. Bizler HDP olarak bu anlamda sahaya çıktık. Pandemi döneminde bu planımız vardı, bunları bir süre ertelemiştik ama artık bunu gördük; vatandaşlarımız için bıçak kemiğe dayandı. İktidar pandeminin birinci dalgasında işyerlerini kapattı; işçileri ekmeksiz, aşsız evine gönderdi. Esnafın işyerlerini güvencesiz olarak kapattı, iflasa sürükledi.

Memlekette iki tür ekonomi var. Bir Saray'ın ekonomisi; onların bir derdi yok. Yağda balda börekteler, alemlerde, eğlencedeler. Lüks şatafat içinde yaşıyorlar. İki; halkın ekonomisi. Halk yokluk içinde, işsizlik içinde, borç altında inim inim inliyor. İşte o yokluk içinde, işsizlik içinde olan, aş bulamayan vatandaşların sesi olmaya çalışacağız. O dertleri bugün Diyarbakır'dan, yarın İzmir’den, öbür gün Van’dan, Antalya’dan, Trabzon’dan Ankara’ya taşıyacağız. Bu dertlerle ilgili çözüm önerilerimizi de Ankara’ya taşımaya çalışacağız."