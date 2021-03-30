HDP'den kapatmaya karşı yeni önlemler
Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, hazırlanan iddianameye ilişkin ilk inceleme raporunu görüşecek ve davanın kabul edilip edilmediğine karar verecek. AYM’deki kritik görüşme öncesinde toplanan HDP Parti Meclisi (PM) partide kalma, yeni partiye geçiş ve bağımsız adaylarla seçime katılma seçeneklerini ele aldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Kapısına kilit vurulmalı” çıkışının ardından HDP hakkında açılan kapatma davasının ilk incelemesi yarın gerçekleştirilecek. HDP'nin buna karşı 3 alternatifle toplandığı aktarıldı.
Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, iddianamenin hazırlandığı ilk günden bu yana seçmenleri ile temasta bulunan parti yöneticileri, toplantıda izlenimlerini anlattı. Buna göre, seçmenlerin çoğunluğu, HDP’nin sembol niteliği taşıdığı, siyasi hareketin önemli olduğunu ifade ederek, seçimlere başka parti ile girilebileceği görüşünü dile getirdi. Davanın tamamlanmasını beklemek isteyen partililer, olası bir kapatma kararında seçimlere ittifak kurdukları partilerle girilebileceğini ifade etti. Tabelaların bir önemi olmadığını kaydeden partililer, Demokratik Bölgeler Partisi’ni ilk seçenek olarak sundu. Bu parti dışında Türkiye İşçi Partisi ve EMEP seçeneklerinin de masada olduğu kaydedildi. Gelişmelere göre bu partilerden randevu talep edilip resmi görüşmelerin yapılabileceği bildirildi.
Seçmenlerden gelen bir diğer öneri olan, “bağımsız adaylarla seçime girme” seçeneğinin ise kabul görmediği, bu durumda kazanılacak milletvekilliğinde yarı yarıya azalacağı değerlendirmesi yapıldı.
Siyasi Partiler Yasası’nın 36’ncı maddesine göre, bir siyasi partinin seçime katılabilmesi için, “İllerin en az yarısında seçim gününden en az altı ay önce teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya TBMM’de en az 20 milletvekilinin bulunması” gerekiyor. Başka partide seçime katılma seçeneğinde karar kılınması durumunda, 20 milletvekili HDP’den kapatma davası henüz sonuçlanmadan istifa edip bu partiye geçecek ve illerde örgütlenme seçeneği bu yolla devre dışı bırakılacak.
HALKA GİDİLECEK
Parti yönetimi ayrıca, yurt genelinde siyasi faaliyetleri yoğunlaştırıp, yeniden geniş katılımlı halk toplantıları yapma kararı da aldı. Parti kurullarında üzerinde mutabakata varılan çeşitli konular, halk buluşmalarında tabana aktarılarak, nabız ölçülecek.
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