HDP’li 9 kişi gözaltına alındı

15 Haziran 2020 Pazartesi, 11:37

TBMM’nin 4 Haziran oturumunda HDP’nin Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ile Hakkâri Milletvekili Leyla Güven’in vekilliklerinin düşürülmesinin ardından HDP’liler Edirne ve Hakkâri’den yürüyüş başlattı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın Edirne’den başlatacağı yürüyüş öncesi, HDP’li Milletvekilleri ve partili yöneticiler Silivri Alışveriş Merkezi önünde bir araya geldi. Polis ekipleri AVM önünde saatler öncesinden yoğun güvenlik önlemi aldı. Alanda bekleyen HDP’lilere polis ekipleri müdehale ederek, valilik tarafından eylemlerin engellendiğini gerekçe göstererek açıklama yapmalarını engelledi. Polis ekipleri alandaki 9 HDP’liyi gözaltına aldı.

Müdehalenin ardından Milletvekilleri ve polisler arasında uzun süren tartışmalar sonucu, HDP’li yöneticiler alanda beklemeye devam etti. Öte yandan AVM’ye girişlerde kapatıldı.