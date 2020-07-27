HDP'li vekilin yoğun bakıma alınması için çağrıda bulunduğu koronavirüs hastası yaşamını yitirdi

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 21:53

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, koronavirüse yakalanan KOAH hastası bir yurttaşın yoğun bakımda yer bulunmadığı için yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek bir koronavirüs hasatsının yoğun bakıma sevk edilmesine rağmen yer olmadığı için yoğun bakıma alınmadığını söyleyen Feleknas Uca, daha sonra yaptığı bir paylaşımla aynı zamanda KOAH hastası da olan yurttaşın yaşamını yitirdiğini söyledi.

Fahrettin Koca'ya, "İnsanlar göz göre göre ölüyorlar. Siz daha neyi, kimden saklıyorsunuz?" diye soran Uca, şu ifadeleri kyllandı:

"Dün geceden beri, tüm çabalara rağmen yoğunbakımda yer bulamadığımız hastamızı ne yazık ki kaybettik. Bunun sorumluları, bu süreci kötü yönetip, bunu halktan gizleyenlerdir. İnsanlar göz göre göre ölüyorlar. Siz daha neyi, kimden saklıyorsunuz?"