HDP'nin yürüyüşünü takip eden Amerika’nın Sesi çalışanı tutuklandı

16 Haziran 2020 Salı, 17:26

HDP’nin başlattığı ‘Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü’nün Hakkari ayağını takip eden Amerika’nın Sesi Kürtçe servisinden serbest çalışan gazeteci Arif Aslan, tutuklandı.

HDP, Edirne ve Hakkari’den Ankara’ya vekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu, HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları için ‘Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü başlattı. HDP’nin yürüyüşünün Hakkari ayağını takip eden Amerika’nın Sesi Kürtçe servisine çalışan serbesT gazeteci Arif Aslan, bu sabah gözaltına alındı ve ardından da daha önce yargılandığı bir dosya gerekçesiyle tutuklanarak, Van T Tipi Cezaevine gönderildi.