Hekimlere test ve ilaç baskısı

10 Kasım 2020 Salı, 17:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na soru önergesi sunan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Covid-19 testinin azaltılması ve Dünya Sağlık Örgütü'nün tedavi rehberinden çıkardığı 'hidroksiklorokin' etken maddesi içeren ilaçların kullanılmasıyla ilgili vahim iddialara ilişkin Sağlık Bakanlığı'nı açıklama yapmaya çağırıyoruz" dedi.

"SAĞLIK EMEKÇİLERİNE BİLE TEST YOK"

Soru önergesinin ayrıntılarını paylaşan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Covid-19 ile mücadelede en önemli faktör virüsün teşhis edilmesi olduğu artık yadsınamaz bir gerçektir. Bu sebeple yapılan test sayısı çok önemlidir. Tüm dünya bu mücadelede test sayısını artırırken ülkemizde baştan beri test konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Yetkililer yanlış bir yol izlemekte, bırakın normal vatandaşları pandemi ile canla başla savaşan sağlık çalışanlarımız dahi rutin testten geçememektedir" diye konuştu.

VAHİM İDDİALARI DİLE GETİRDİ

Salgınla mücadele sürecinde bir çok olumsuzluk yaşandığını, şimdi de Sağlık Bakanlığı'na yönelik skandal bir iddianın gündeme geldiğini bildiren Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"İl Sağlık Müdürlükleri ve hastane başhekimleri aracılığı ile hekimlere, test sayısını azaltarak ilaç tedavisini yoğunlaştırma baskısı yapıldığı iddia edilmektedir. Hatta baskı ile de kalmayıp işlem yapılacağı söylenerek hekimlerin tehdit edildiği dile getirilmektedir. Söz konusu iddialara göre Başhekimlerin, bazı hekimlerin Whatsapp gruplarına test oranlarının düşürülmesi ve ilaç başlama oranlarını artırması için çok sayıda mesaj gönderdiği ayrıca 'Covid- 19 polikliniğine bulaş korkusuyla gelenlere ve Covid-19 testi yapılmasına karşın henüz test sonucu çıkmamış yurttaşlarda hemen ‘hidroksiklorokin’ tedavisine başlayın' talimatı verildiği söylenmektedir. Diğer taraftan, işin endişe verici olan boyutu ise söz konusu ilacın prospektüsüne bakıldığında bu ilaçlarla tedaviye başlamadan önce tüm hastalara göz muayenesinin yapılması gerektiğidir. Hepsinden önemlisi Hidroksiklorokin ile tedavi edilen hastalarda bazı olgularda ölüm ile sonuçlanan kardiyak yetmezliğe sebep olmaktadır. Ayrıca söz konusu ilaç böbrek, sindirim sistemi, karaciğer, sinir sistemi, kan hastalığı, aritmi gibi rahatsızlıkları olan hastalarda dikkatli olarak kullanılması gerekmektedir. Son olarak bilinmesi gereken bir gerçek de söz konusu ilacı Dünya Sağlık Örgütü 17 Haziran 2020 tarihinde COVİD-19 tedavi rehberinden çıkartılmış olduğudur."

BAKANLIĞA SORULAR

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması talebiyle Meclis Başkanlığı'na sunduğu önergede şu sorulara yanıt istedi:

"1- COVİD-19 şüphesi nedeniyle sağlık kurumlarına test için başvuran her vatandaşa “boğaz-burun sürüntüsüö alınması sırasında test sonuçları beklenmeden “hidroksiklorokinö başlandığı doğru mudur?

2- Dünya Sağlık Örgütü COVİD-19 için etkisi olmayan ve ölümle sonuçlanabilen yan etkileri olduğu bilinen 'hidroksiklorokin' etken maddesi içeren ilaçları 17 Haziran 2020 tarihinde COVİD-19 tedavi rehberinden çıkarmasına rağmen ülkemizde daha test aşamasında test sonuçları dahi çıkmadan her vatandaşa kullanılması doğru mudur?

3- İlaç prospektüsüne göre bile birçok ciddi yan etkisi bulunan ve Dünya Sağlık Örgütünün listesinde bulunmayan bu ilacı tedavi rehberinden çıkarmayı düşünüyor musunuz?

4- Sağlık Bakanlığı yöneticilerinin Whatsapp grupları aracılığıyla test yaptıran her hastaya COVİD-19 için ilaç başlanması ve ilaç başlama oranlarının artırılması için baskı yaptığı doğru mudur?

5- COVİD-19 testi yaptıran her hastaya ilaç başlanma baskısı, önce zarar verme şiarı ile çalışan hekimlerin reçetesine müdahale anlamına gelmiyor mu?

6- Yine Whatsapp grupları aracılığıyla yöneticiler tarafından COVİD-19 test sayılarının azaltılması için baskı yapıldığı doğru mudur? Test sayısı düşürülerek ilaç kullanımı artırılmaya çalışılmasının nedeni nedir?

7- Covid-19 döneminin başından beri “Hidroksiklorokinö yazılan hasta sayısı kaçtır?

8- COVİD-19 testi verilirken başlanan ilaçların test sonuçları negatif çıktığında akıbeti ne olmaktadır?

9- Gereksiz yere başlanan binlerce kutu ilacın ekonomik boyutları bir yana vatandaşların sağlık durumunu bozması ne derece doğru olacaktır?

10- Bugüne kadar gereksiz yere başlanan COVİD-19 ilaçlarının ülkemize maliyeti nedir?"