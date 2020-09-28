Hellas Verona'da Mert Çetin rüzgarı
İtalya Serie A'da 2'de 2 yaparak 6 puan toplayan ve kalesinde hiç gol göremeyen Hellas Verona'nın Türk stoperleri Mert Çetin ve Koray Günter performanslarıyla göz doldurdu.
İtalya Serie A'da 2'de 2 yaparak 6 puan toplayan ve kalesinde hiç gol göremeyen Hellas Verona'nın Türk stoperleri Mert Çetin ve Koray Günter performanslarıyla göz doldurdu.
Bu sezon başında Roma'dan transfer edilen milli stoper Mert Çetin ve geçen sezon da Verona forması giyen Koray Günter, ligin ilk maçında da gösterdikleri performansla beğeni kazandı.
Geçen sezon devre arasında Roma forması giyerken de Verona'dan teklif alan ancak sezonu Roma'da tamamlamak isteyen Çetin, süreklilik kazanmak ve transferi için istekli olunması nedeniyle Verona'nın teklifini kabul ettiğini söylerken Avrupa'da kalıcı olmayı hedefliyor.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın eski sağ kolu: Rezillik, kepazelik ama...
- İmralı’da yenen son yemek
- Azerbaycan ordusu harekata başlıyor
- İktidar da oy kaybediyor muhalefet de
- RTÜK Esra Erol'a karşı harekete geçti
- O isme kötü haber!
- Sınırda savaş hali
- Ünlü oyuncu Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı!
- Koca: Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde
- AYM'den çoklu baro düzenlemesiyle ilgili karar çıktı
Video Haberler
- Ayşe Gökçe: Oğluma ağlarken kocam da bıraktı gitti
- Azerbaycan, Ermeni ordusuna ait askeri araçları vurdu
- Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu!
- Amca çocuklarından kanlı infaz
- Skandal görüntüler sosyal medyada paylaşıldı!
- Büyük korku ve panik yaşandı! Şişli'deki patlama anı
- İnce'den dikkat çeken 'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması
- Camiden daha önemli deyip iki şeyi açıkladı
- Korkunç an kamerada! Küçük çocuk dehşeti yaşadı
- Yayına bağlanan Acun Ilıcalı'dan Ahmet Çakar'a tepki!
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın eski sağ kolu: Rezillik, kepazelik ama...
- İmralı’da yenen son yemek
- Azerbaycan ordusu harekata başlıyor
- İktidar da oy kaybediyor muhalefet de
- RTÜK Esra Erol'a karşı harekete geçti
- O isme kötü haber!
- Sınırda savaş hali
- Ünlü oyuncu Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı!
- Koca: Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde
- AYM'den çoklu baro düzenlemesiyle ilgili karar çıktı