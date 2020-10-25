HES şantiyesinin yıkılması sağlandı
Ordu’nun Korgan ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi’nde yapılmak istenen Balamir HES için şantiye kurmak isteyen şirketin çalışmasını üç kez durduran halk, hukuksal ve fiili mücadelesi sonucunda şantiyeyi yıkılmak zorunda bıraktı.
HES’e karşı mücadele verenlerden avukat İsmail Topçuoğlu, halkın fiili olarak mücadele ederken hukuksal yolları boş bırakmadıklarını söyleyerek “HES’le ilgi Ordu Çevre Derneği’nin katkıları büyük. Bize fiili ve hukuksal konularda neler yapacağımızı mahalleye gelerek anlattılar. Hatta deredeki çalışmayı ilk olarak dernekten gelenlerin önerileri ve desteğiyle durdurduk. Jandarmaya tutanak tutturduk. Bu tutanak, bugün şantiyenin yıkılmasıyla sonuçlandı. Jandarmanın tutanağı üzerine suç duyurusu yaptık. Şantiyenin ve çalışmaların yasal olmadığını kanıtladık, yıkım kararı çıktı. Şantiye yıkıldı diye işin peşini bırakmayacağız” diye konuştu.
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