Hilmi Değirmenci İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

22 Haziran 2020 Pazartesi, 09:40

Sosyal Demokrat Halkçı partisinin son İzmir İl Başkanı olan aynı zamanda SHP ve Cumhuriyet Halk Partisinin birleşmesinde önemli rol üstlenen Hilmi Değirmenci son yolculuğuna CHP İzmir İl Başkanlığını önünde yapılan törenle uğurlandı.



Değirmenci için CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen törene CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Kamil Okyay Sındır, Bedri Serter ve Ednan Arslan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP ilçe Örgüt Başkanları ve CHP’li İlçe Belediye Başkanlarıyla birlikte Değirmencinin ailesi ve çok sayıda partili katıldı.

DENİZ YÜCEL, HAYATTA VE SİYASETTE İZ BIRAKTI

Törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Hilmi Değirmenci’nin hem siyasette hem de hayatta iz bırakan bir isim olduğunu dile getirerek, şunları söyledi;

Sevgili dostlar, değerli CHP'liler, bugün partimiz için ve ülkemizdeki emek ve demokrasi mücadelesi adına önemli bir ismi son yolculuğuna uğurlamak için bir ardayız. İnsanlar doğarlar, yaşarlar ve ölürler. Ancak bazı insanlar toplumun geniş kesimlerinde iz bırakırlar. Dostluklarıyla, nezaketleriyle, yaptıklarıyla ve verdikleri mücadeleyle. İşte Hilmi Değirmenci böylesine hem hayatta hem de siyasette iz bırakan bir isimdi. 12 Eylül sonrası SODEP'in kurulmasıyla başlayan süreçte SHP'de önemli görevler aldı. SHP - CHP birleşmesinde il başkanlığı yaptı. Partimizde önemli görevler aldı. Aramızdan erken ve zamansız ayrıldı. Ben sevgili il başkanımıza Allah'tan rahmet yakınlarına, sevenlerine ve tüm örgütümüze başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun, ışıklar içinde uyusun.

TACETTİN BAYIR, BİZLERE IŞIK OLDU

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır’da aynı zamanda eniştesi olan Hilmi Değirmenci için düzenlenen törende duygusal anlar yaşadı. Bayır yaptığı konuşma da “ O benim bazen abim, bazen eniştem bazen de il başkanımdı. Bizde emekleri çok büyüktür. Onun mücadelesi bizlere de ışık oldu, olmaya devam edecek. Son yolculuğunda onu yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

CHP İzmir İl Başkanlığı önünde düzenlenen törenin sonunda Değirmenci’nin kızı Aslı Gülden Değirmenci ve oğlu Melih Değirmenci birer konuşma yaparak üzüntülerini dile getirirken, zor günlerinde kendilerine destek olan ve babalarını son yolculuğunda yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiler.



