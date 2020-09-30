Hıncal Uluç, tacizcinin tutuklanmasına tepki gösterdi

30 Eylül 2020 Çarşamba, 11:54

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, köşe komşusu Yüksel Aytuğ’u Beyoğlu’nda bir kadını taciz eden kişinin tutuklanması üzerine yazdığı yazıyı eleştirdi.

İstiklal Caddesi’nde bir kadını takip eden kişi, geçen günlerde tutuklanmıştı. Yüksel Aytuğ da 27 Eylül’deki köşe yazısında tacizci hakkında tutuklama kararı veren savcı için “O savcıyı alnından öpüyorum” ifadesini kullanmıştı.

Hıncal Uluç da bugünkü köşe yazısında söz konusu kişinin tutuklanmasının şaibeli olduğunu söyledi.

Uluç, Aytuğ’u eleştirdikten sonra “kızların peşinden yürümenin milli erkek sporu olduğunu” da iddia etti. Kendisini de örnek veren Sabah yazarı şu ifadeleri kullandı:

"Kızların peşinde yürümek, erkeklerin milli sporudur.

Hele yaşı benim gibi 80 gibi olanların..

Bizim kuşak, hele gençliğin ilk yıllarında kızların peşinden hem de nasıl yürürdük..

O devirlerde, bugünkü "One Night Stand" filmlerde bile olmazdı.. Şimdi gençler akşam bir diskoya gidiyor, orada biriyle tanışıyor. O gece birlikte oluyorlar. Sabah herkes kendi yoluna.. "Bir gecelik duruş" denen şey o..

Biz, bırak tanımadığımızı, tanıdığımız, sevdiğimiz ve sevgimizi kabul eden kızın elini altı ayda anca tutardık..

Öyle sarmaş dolaş da değil ha.. Avuç. Sadece iki avuç iç içe..

Yani, ilişki aslında, sadece Milli Sporumuz, "Arkasından yürüme"den ibaret kalırdı.

Ankara'da Kızılay'dan Kavaklıdere'deki Kuğulu Park'a dek giderdik, Kolej dağılınca.. Hepsi kafasını geriye çevirip bir tebessüm etmesi için.. Hepsi o kadar.."

İstiklal Caddesi'nde genç kadını adım adım takip ederek taciz ederken polisler tarafından suçüstü yakalanan erkek, ifadesi ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.