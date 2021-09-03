Hindistan’da ‘gizemli hastalık’ alarmı: Hayatını kaybedenler var

03 Eylül 2021 Cuma, 09:46

Hindistan'ın kuzeyinde görülen gizemli hastalık son bir haftada çoğu çocuk, 50 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Uttar Pradesh eyaletinde yüksek ateş, baş ağrısı, sıvı kaybı ve bulantı şikayetleriyle yüzlerce insan hastaneye başvurdu, bazılarının kolları ve bacaklarında kızarıklıklar vardı.

Haber Global’in BBC’den aktardığına göre, kuzey eyaleti Uttar Pradesh'in bazı şehirlerinde bir haftadır çocukların sabahları yataklarından yüksek ateş ve tere batmış halde uyandığını bildiriyor.

Bilim insanları hastaların neden hayatını kaybettiğini araştırıyor. Doktorlar, sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan dang hummasının ölümlerin muhtemel nedeni olabileceğini söylüyor.

Fotoğraf: Arşiv