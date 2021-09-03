Hindistan’da ‘gizemli hastalık’ alarmı: Hayatını kaybedenler var
Hindistan’ın farklı eyaletlerinde de görülmeye başlanan 'gizemli hastalık' en çok çocukları etkiliyor.
Hindistan'ın kuzeyinde görülen gizemli hastalık son bir haftada çoğu çocuk, 50 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Uttar Pradesh eyaletinde yüksek ateş, baş ağrısı, sıvı kaybı ve bulantı şikayetleriyle yüzlerce insan hastaneye başvurdu, bazılarının kolları ve bacaklarında kızarıklıklar vardı.
Haber Global’in BBC’den aktardığına göre, kuzey eyaleti Uttar Pradesh'in bazı şehirlerinde bir haftadır çocukların sabahları yataklarından yüksek ateş ve tere batmış halde uyandığını bildiriyor.
Bilim insanları hastaların neden hayatını kaybettiğini araştırıyor. Doktorlar, sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan dang hummasının ölümlerin muhtemel nedeni olabileceğini söylüyor.
Fotoğraf: Arşiv
Video Haberler
- Hatalı sollama yaparken kazaya sebep oluyordu
- Esenyurt Belediyesi'nden skandal! Yaşamını kaybetti
- Gergin anlar: Beni yayından alınız!
- Caretta carettaları ezme iddiasında 2 kişi serbest
- Kan donduran görüntüler! Bıçaklama anı kamerada
- Şevket Çoruh, Ferhan Şensoy'la olan anısını anlattı
- Ters yöne girdi; otomobille kafa kafaya çarpıştı
- ‘Türkiye uçtu’ diyenlere böyle tepki gösterdi
- Saadet Partisi'nden 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' videosu
- Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran videolu paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- Yeni koronavirüs yasakları geliyor
- Dünyanın ve Türkiye’nin en iyi üniversiteleri açıklandı
- AKP'li vekil hakkında harekete geçildi
- İşte 3. dozun koruma oranı
- Bayraktar olayında Sedat Peker ayrıntısı
- Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi
- Çanakkale’de CHP’ye saldırı girişimi
- İmamoğlu için İYİ Parti iddiası
- Bakan Koca'dan kritik 'aktif vaka' açıklaması
- Emekli ve memur maaşları eridi