Hindistan’da günlük vaka ve ölüm sayısı en düşük seviyede
Hindistan’da koronavirüs salgınında son 24 saatte tespit edilen 127 bin 510 vaka ile son 54 günün en düşük vaka sayısı kayda geçti.
Covid-19 salgınında ikinci dalganın etkisiyle hastanelerde başta oksijen tüpü olmak üzere ekipman sıkıntısının yaşandığı Hindistan’da günlük vaka ve ölüm sayısı düşüş eğiliminde.
Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 127 bin 510 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 28 milyon 175 bin 44’e yükseldiği bildirildi.
Ülkede son kaydedilen günlük vaka sayısı, son 54 günde görülen en düşük vaka sayısı oldu. Hindistan’da günlük vaka sayısı 15 Nisan’da 200 binin, 22 Nisan’da 300 binin, 1 Mayıs’ta ise 400 binin üzerine çıkmıştı.
EN DÜŞÜK CAN KAYBI SAYISI
Son 24 saatte 2 bin 795 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının ise 331 bin 895’e ulaştığı belirtildi.
Son ölüm sayısının ülkede son 5 haftanın en düşük can kaybı sayısı olduğu ifade edildi.
Dünya genelinde en çok korona virüs vakası görülen ülkeler arasında 2. sırada yer alan Hindistan, Covid-19 kaynaklı en çok ölümün kaydedildiği 3. ülke konumunda bulunuyor.
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