Hindistan'dan Rusya'nın "Sputnik V" aşısının üretimine onay
Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasındaki Hindistan'da, Rusya'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısının üretimine izin verildi.
India Today'in haberine göre, Hindistan Genel İlaç Kontrolörlüğü (DCGI), Hindistan Serum Enstitüsü'ne (SII) "Sputnik V" aşısını üretim yetkisi verdi.
Haberde üretim sürecinin yaklaşık 6 ayı bulacağı belirtildi. Günlük vakaların 100 binin üstünde seyrettiği Hindistan'da alınan bu kararla birçok eyalette yaşanan aşı sıkıntısının aşılması amaçlanıyor.
Hindistan'da üretimi onaylanan "Sputnik V" aşısına 12 Nisan'da acil kullanım yetkisi tanınmış ve 14 Mayıs'ta uygulanmaya başlanmıştı. Rus aşısı, 65'ten fazla ülkede kullanım onayı alırken henüz AB veya ABD tarafından onaylanmadı.
Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.
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