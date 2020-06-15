Hint aktör Sushant Singh Rajput evinde ölü bulundu

15 Haziran 2020 Pazartesi, 12:33

Hindistan'a Kriket Dünya Kupası kazandıran Kaptan MS Dhoni'ni canlandıran ve Peekay filminde rol alan Hint aktör Sushant Singh Rajput, Mumbai'deki evinde ölü bulundu.

Hindistan'da ünlü Hint aktör Sushant Singh Rajput, Mumbai'deki evinde ölü bulundu. Evdeki çalışanın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, 34 yaşındaki genç oyuncunun cansız bedeniyle karşılaştı.

Rajput'un ölüm nedenine yönelik inceleme başlatıldı. Hint polisi, oyuncunun intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Polis tarafından yapılan inceleme sırasında evde bulunan sağlık raporuna göre, Rajput'un 'psikolojik sorunları'nın bulunduğu ifade edildi. Oyuncunun eski menajeri Disha Shawli'nin de birkaç gün önce intihar ettiği açıklandı. Rajput'un evdeki yardımcısı, aktörün karantina günlerinde evde tek başına kaldığı ve birkaç gündür psikolojik bunalımda olduğu belirtti.

Dizi oyuncusu olarak 2008 yılında film dünyasına adım atan Sushant Singh Rajput, 2016 yılında oynadığı ve Hindistan'a Kriket Dünya Kupası kazandıran MS Dhoni'nin hayat hikayesini ele alan "The Untold Story" filmi ve ünlü Hint oyuncu Amir Khan ile 2014 yılında Peekay filmi ile biliniyordu.