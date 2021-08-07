Hizbullah: İsrail'in düzenleyeceği her saldırıya karşılık verilecek

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 22:31

Nasrallah, 2006 İsrail-Lübnan Savaşı'nın bitişinin yıl dönümü münasebetiyle yaptığı televizyon konuşmasında, dün Hizbullah'ın İsrail'e yönelik düzenlediği füze saldırısına değindi.

Hizbullah'la bir savaşa girmenin yansımalarından korktuğu için İsrail'in 15 yıldan beri Lübnan'a hava saldırısı düzenlemediğini öne süren Nasrallah, "Temmuz 2006 Savaşı düşman İsrail'le caydırıcı bir denge oluşturdu." dedi.

İsrail'in birkaç gün önce Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısını "çok tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendiren Nasrallah, Hizbullah'ın dün İsrail'e yaptığı füze saldırısının 15 yıl aradan sonra İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik hava saldırılarına karşılık olarak düzenlendiğini söyledi.

"İsrail hava saldırılarına karşı gecikseydik bir değeri kalmazdı" diyen Nasrallah, şunları belirtti:



"Şeba Çiftliklerini tercih ettik çünkü oralar sivillerin olmadığı askeri bölgelerdir. Saldırıyı gündüz yapmayı tercih ettik. İsrail hava saldırılarına verdiğimiz karşılığın sorumluluğunu resmi olarak üstlendik. Bizim açık alanları bombaladılar, bizler de açık alanları hedef aldık. Dünkü eylemin hedefi, ülkemizi korumak için çatışma kurallarını belirlemekti."

Nasrallah, İsrail'in saldırılarına ülkeyi korumak için en uygun karşılığı vereceklerine işaret etti.

İsraillilerin, Lübnan'da Hizbullah'a yönelik iç bölünmelere bel bağlamamaları gerektiğini savunan Nasrallah, İsrail'e hitaben şunları söyledi:

"Lübnan'ın içinde durumlar ne olursa olsun bizim birinci önceliğimiz ülkemizi ve halkımızı korumaktır. Bombalarsanız bizler de bombalarız. Hizbullah'ın iç krizlerle meşgul olduğunu düşünmeyin."

İsrail'e füze saldırısı düzenleyen Hizbullah mensuplarının bölge sakinlerinin tepkisiyle karşılaşmasına da değinen Nasrallah, askeri ve coğrafi koşullar nedeniyle Şii bölgelerinden fırlatamadıkları füzeleri Şuveyya'dan attıklarını ileri sürdü.

Hizbullah mensuplarının yakalanarak tepkilerle karşılaştığı Şuveyya beldesi sakinleri ile veya Dürzilerle bir sorunları olmadıklarını dile getiren Nasrallah, füze fırlatan Hizbullah mensuplarını darbetmeye kalkışanlar hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi.

Geçen yıl Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamanın soruşturmasına da değinen Nasrallah, "Soruşturmaya katkı sunan tüm kesimler, Beyrut Limanı'nda silah veya mühimmatların olmadığı sonuca vardı. Hizbullah'ı Beyrut Limanı'nda amonyum nitratı stoklamakla suçlamaktan daha komik ve çirkin bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Lübnan Hizbullahı, 6 Ağustos'ta İsrail ordusunun önceki gün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail ordusu da söz konusu eyleme karşılık Lübnan'daki bazı hedefleri topçu ateşiyle vurduğunu bildirmişti.

İki ülkenin sınır hattında konuşlu Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü ise "Durum çok tehlikeli. Tüm tarafları ateşkese teşvik ediyoruz." açıklaması yapmıştı.

Lübnan'dan İsrail tarafına 4 Ağustos'ta da 3 roket atılmış, İsrail ordusu buna karşılık topçu atışları ve hava bombardımanıyla Lübnan'daki bazı bölgeleri vurmuştu.