Holding patronuna kuryeye işkence suçlaması: 'Evine hapsetti'

03 Mart 2021 Çarşamba, 13:29

İstanbul Sarıyer'de oturan Hattat Holding yönetim kurulu üyesi İpek Hattat, tabletinin ekranı kırılınca bir servise gönderdi. Ancak tablet yeniden arıza yaptı. Bunun üzerine şirket, kuryesini gönderdi.

Oda TV'nin haberine göre, İpek Hattat, tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesini evde alıkoydu, sevgilisi ve şoförüyle birlikte kuryeye işkence etti!

"İÇERİYE ALIP KAPIYI KİLİTLEDİLER"

Polislerin kapıyı kırarak kendisini kurtardığını söyleyen Kurye Renas D. olayı şu ifadelerle anlattı:

“İpek Hattat’ın evine gittim tableti almaya. Güvenlikle beraber girdik içeri. Kimliğimi güvenliğe bıraktım. İpek Hattat’ın evinin önüne gittik. Sevgilisi kapının önündeydi. İpek Hattat sonra çıktı. ‘Dolandırıcı’ diye bağırdı direkt. Beni içeriye alıp kapıyı kilitlediler. Sonra hakaretler olsun, baskı olsun her şeyi yaptılar. Telefonu elimden zorla çekip paramparça etti İpek Hattat. Patronum İpek Hattat ile konuştu, ona da hakaret etti. 2 saat geçtikten sonra polisler geldi ama kapıyı açmadı. Polisler kapıyı kırık içeriye girdiler ve beni kurtardılar. Sonra karakola gittim, ifade verdim, İpek Hattat gözaltına alındı.”