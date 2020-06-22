Hollanda'da aylar sonra gelen sevindirici sonuç
Hollanda’da 12 Mart Tarihinden bu yana ilk defa son 24 saatte koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren olmadı.
Koronavirüs salgınının Avrupa'da etkisi azalmaya devam ediyor. Hollanda'da son 24 saat içinde ilk defa korona virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.
Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), ülkede 12 Mart tarihinden bu yana ilk defa son 24 saat için koronavirüse bağlı can kaybı bildirilmediğini duyurdu. RIVM, son 24 saatte sadece 69 kişide koronavirüs tespit edildiğini aktarırken, toplam vaka sayısının 49 bin 658'e ulaştığını açıkladı. RIVM, ülkede toplam can kaybının 6 bin 90'a yükseldiğini, 11 bin 851 kişinin ise hastanelerde tedavi altında olduğunu açıkladı.
Hollanda'da koronavirüse bağlı ilk can kaybı 6 Mart tarihinde görülmüştü. Ülkede 7 Nisan tarihinde ise bir günde 234 kişinin koronavirüsten hayatını kaybetmesi ile en yüksek can kaybı yaşanmıştı.
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