Hollanda’da şampiyon Ajax
AZ Alkmar’ı 2-0 mağlup eden Ajax sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Hollanda Eredivisie’nin 30. haftasında Ajax, sahasında AZ Alkmar’ı 2-0 mağlup ederek sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Eredivisie’nin 30. haftasında lider Ajax, AZ Alkmaar’ı konuk etti. Ev sahibi ekip, 66. dakikada ve 90. dakikalarda Klaasen’in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Puanını 76’ya yükselten Erik ten Hag’ın öğrenciler en yakın rakibi PSV’nin 12 puan önüne geçerek ligin bitimine 4 hafta kala 35. lig şampiyonluğunu kazandı.
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