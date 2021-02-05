UEFA’dan Ajax kalecisi Andre Onana’ya 12 ay futboldan men cezası!

Ajax’ın kalecisi Andre Onana, doping kullandığı gerekçesiyle 12 ay futboldan men edildi.

cumhuriyet.com.tr
05 Şubat 2021 Cuma, 13:47
UEFA’dan Ajax kalecisi Andre Onana’ya 12 ay futboldan men cezası!
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Ajax Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre; UEFA 24 yaşındaki Kamerunlu kaleci Onana’ya doping yaptığı gerekçesiyle bir yıl futboldan men cezası verdi. Onana ve Ajax’ın bu kararı CAS’a taşıyacağı açıklanırken, kararın kesinleşmesi halinde Onana, 12 ay boyunca kulüp ve milli takım formasıyla maçlara çıkamayacak.


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