UEFA’dan Ajax kalecisi Andre Onana’ya 12 ay futboldan men cezası!
Ajax’ın kalecisi Andre Onana, doping kullandığı gerekçesiyle 12 ay futboldan men edildi.
Ajax Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre; UEFA 24 yaşındaki Kamerunlu kaleci Onana’ya doping yaptığı gerekçesiyle bir yıl futboldan men cezası verdi. Onana ve Ajax’ın bu kararı CAS’a taşıyacağı açıklanırken, kararın kesinleşmesi halinde Onana, 12 ay boyunca kulüp ve milli takım formasıyla maçlara çıkamayacak.
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma' genelgesi
- İttifaklar anketinde çarpıcı sonuçlar
- Sanatçı Hüner Coşkuner yaşamını yitirdi
- 'Özür dilemeyecek misin, suratın kızarmayacak mı?'
- İslami camiadan iktidara 'Boğaziçi' tepkisi
- 81 ilde 'Boğaziçi' hutbesi!
- Nevşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucu belli oldu
- Fahrettin Altun'un 'troll ağını' ifşa etti
- Bahçeli'ye Twitter'dan kısıtlama
- Gerçekleşen kehanetleri içeren bir mektup ortaya çıktı
Video Haberler
- Yolcu otobüsünde 23 cins yavru köpek ele geçirildi
- İstanbul'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar
- FSM Köprüsü mor ve turuncu ile ışıklandırıldı
- Dehşeti yaşadı: Bu bir işaret. Bizi mi öldürecekler?
- Sokak röportajına polis böyle müdahale etti
- 700 bin liralık rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı
- Trafik polisi: Geç ulan arabaya dellendirme adamı!
- Bahçeli'nin nereden nereye? dedirtecek konuşması
- Öğrenciler, Melih Bulu'yu gördükleri an böyle seslendi
- Bursa'daki Boğaziçi eyleminde gözaltılar var
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma' genelgesi
- İttifaklar anketinde çarpıcı sonuçlar
- Sanatçı Hüner Coşkuner yaşamını yitirdi
- 'Özür dilemeyecek misin, suratın kızarmayacak mı?'
- İslami camiadan iktidara 'Boğaziçi' tepkisi
- 81 ilde 'Boğaziçi' hutbesi!
- Nevşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucu belli oldu
- Fahrettin Altun'un 'troll ağını' ifşa etti
- Bahçeli'ye Twitter'dan kısıtlama
- Gerçekleşen kehanetleri içeren bir mektup ortaya çıktı