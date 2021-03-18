Hollanda’da seçimin galibi belli oldu
Hollanda’daki genel seçimlerini, ilk sandık çıkış anketlerine göre, Başbakan Mark Rutte’nin önderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) kazandı.
Hollanda’da koronavirüs salgını gölgesinde yapılan genel seçimlerde sandıklar kapandı. Seçimler salgın tedbirleri çerçevesinde 15 Mart’ta başlamıştı. Yerel saatle 21.00 itibari ile oy verme işlemi sona ererken, seçimlere katılım oranının yüzde 82’den fazla olduğu belirtildi. Seçimlerde 37 parti parlamentonun alt kanadındaki 150 sandalye için yarıştı.
İlk sandık çıkış anketlerine göre ise, Başbakan Mark Rutte’nin önderliğindeki merkez sağ Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nin (VVD) kazandığı bildirildi. Resmi olmayan sonuçlara göre, VVD’nin 36, Demokratlar 66’nın (D66) 27, Özgürlük Partisi’nin (PVV) 17, Hristiyan Demokrat Parti’nin (CDA) 14, İşçi Partisi’nin (PvdA) 9, Yeşil Sol (GL) ve Sosyalist Partisi’nin 6’şar sandalye kazanması bekleniyor.
VVD, 2017 seçimlerine kıyasla sandalye sayısın 3 artırırken, seçimleri 4’üncü kez kazanması halinde Rutte Hollanda’nın en uzun süre görev yapan başbakanı unvanını alacak.
Bu seçimlerin Hollanda hükümetinin Covid-19 salgınına tepkisine ilişkin bir referandum olarak görülürken, kesin sonuçların yerel saatle 01.00’de açıklanması bekleniyor.
KOALİSYON HÜKÜMETİ BEKLENİYOR
Sandık çıkış anketine göre, hiçbir partinin hükümeti tek başına kuracak sandalye sayısına ulaşamadığı ve en az 3 partili bir koalisyon hükümeti kurulacağı öngörülüyor.
Öte yandan Rutte ve kabinesinin, meclisin yaptığı soruşturma sonucu çocuk bakım ödeneği alan 30 binden fazla göçmen kökenli aileyi dolandırıcılıkla suçlayarak zarara uğrattığının ortaya çıkması ile 15 Ocak’ta istifa etmişti.
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- Koca'ya 'illallah' dedirttiler
- Ekrem İmamoğlu davasında karar açıklandı
- Vekillik düşürüldü; CHP'den peş peşe tepkiler geldi
- Bülent Uygun'dan tepki çeken Atatürk açıklaması
- HDP'nin kapatılması için dava açıldı
- AKP'liler Gergerlioğlu'nu Meclis'ten çıkarmaya çalıştı
- Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü
- Büyük yangın! 60'a yakın ev alev alev yandı
- Cumhur İttifakı üyeleri utanıp meclisi terk etti
- Gözaltına alınan yazarımız Aysever serbest