Hrant Dink davasında savcı mütalaa için süre istedi, duruşma 15 Aralık’a ertelendi

24 Kasım 2020 Salı, 11:45

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinde sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılandığı davada savcı mütalaayı hazırlamak için süre istedi, dava 15 Aralık tarihine ertelendi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinde sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 111. duruşması görüldü.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan sanıklar Ercan Gün, Silivri 1 No'lu Kapalı Cezaevi'nden, Hamza Celepoğlu ise Sincan 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlandı. Tutuksuz sanıklar Ali Öz, Ecevit Emir, Gazi Günay, Adem Sarıgöl ve Reşat Altay'ın hazır bulunduğu duruşmaya, Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek mazeret dilekçesi sunarak katılmadı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmada savcılık esas hakkındaki mütalaa için ek süre istedi. Mahkeme savcıya esas hakkındaki mütalaayı hazırlaması için gelecek duruşmaya kadar süre verilmesine, celse arasında mütalaanın sunulması durumunda duruşma günü beklenmeksizin esasa ilişkin beyanları hazırlanmaları için taraflara süre verilmesine karar verdi. Dava 15 Aralık tarihine ertelendi.

Mahkeme heyeti Dink Ailesi avukatları tarafından sunulan dosyanın genişletilmesi ve Hrant Dink ile 2004 yılında İstanbul Valiliği'nde yapılan görüşmeye katılan MİT görevlilerini dinlenmesi taleplerini kabul etmemişti.