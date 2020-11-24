Hrant Dink davasında savcı mütalaa için süre istedi, duruşma 15 Aralık’a ertelendi
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinde sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılandığı davada savcı mütalaayı hazırlamak için süre istedi, dava 15 Aralık tarihine ertelendi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinde sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılandığı davada savcı mütalaayı hazırlamak için süre istedi, dava 15 Aralık tarihine ertelendi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinde sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 111. duruşması görüldü.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan sanıklar Ercan Gün, Silivri 1 No'lu Kapalı Cezaevi'nden, Hamza Celepoğlu ise Sincan 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlandı. Tutuksuz sanıklar Ali Öz, Ecevit Emir, Gazi Günay, Adem Sarıgöl ve Reşat Altay'ın hazır bulunduğu duruşmaya, Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek mazeret dilekçesi sunarak katılmadı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmada savcılık esas hakkındaki mütalaa için ek süre istedi. Mahkeme savcıya esas hakkındaki mütalaayı hazırlaması için gelecek duruşmaya kadar süre verilmesine, celse arasında mütalaanın sunulması durumunda duruşma günü beklenmeksizin esasa ilişkin beyanları hazırlanmaları için taraflara süre verilmesine karar verdi. Dava 15 Aralık tarihine ertelendi.
Mahkeme heyeti Dink Ailesi avukatları tarafından sunulan dosyanın genişletilmesi ve Hrant Dink ile 2004 yılında İstanbul Valiliği'nde yapılan görüşmeye katılan MİT görevlilerini dinlenmesi taleplerini kabul etmemişti.
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak'ın istifası aile içi mesele
- Arınç'tan Erdoğan'ın sözlerinin ardından 'istifa' yanıtı
- DEVA Partisi yönetiminde 'Ilıcak' detayı
- Yine Metro Turizm! 19 yaşındaki erkek yolcuyu taciz etti
- Kaftancıoğlu hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı
- İYİ Parti’de “Abdülhamit” tepkisi
- Arınç’ın koruması artık kalktı; bileti kesildi
- Davutoğlu'ndan Bülent Arınç'a Kavala ve Demirtaş yanıtı
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Muhittin Böcek'ten öğretmenler günü mesajı
Video Haberler
- Ceza yedi “Öteki tarafta görüşeceğiz” dedi
- Bebeğini ölüme böyle terk etti
- Annesinin ölüm haberini canlı yayında aldı
- 201 kişinin ölümüne ilişkin çarpıcı iddia
- İYİ Parti'den duygulandıran paylaşım
- Cumhur İttifakı'nda son durum ne? İşte son anket
- Skandal görüntüler! Kargocudan 'vururum' tehdidi
- Tevfik Özlü herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı!
- İstanbul’da güpegündüz silahlı çatışma
- İBB'den duygu dolu video
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak'ın istifası aile içi mesele
- Arınç'tan Erdoğan'ın sözlerinin ardından 'istifa' yanıtı
- DEVA Partisi yönetiminde 'Ilıcak' detayı
- Yine Metro Turizm! 19 yaşındaki erkek yolcuyu taciz etti
- Kaftancıoğlu hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı
- İYİ Parti’de “Abdülhamit” tepkisi
- Arınç’ın koruması artık kalktı; bileti kesildi
- Davutoğlu'ndan Bülent Arınç'a Kavala ve Demirtaş yanıtı
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Muhittin Böcek'ten öğretmenler günü mesajı