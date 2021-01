16 Ocak 2021 Cumartesi, 12:54

14 yıl önce katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i anma etkinlikleri bugün başlıyor. Her sene Agos gazetesi önünde gerçekleştirilen anma töreni bu yıl salgın koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak düzenleniyor. Cinayetin yıldönümü olan 19 Ocak’taki program da, koronavirüs salgını nedeniyle internetten canlı yayımlanacak.

2007’den bu yana cinayet davasını takip eden ve 19 Ocak anma törenlerini organize eden Hrant’ın Arkadaşları grubu bu yılki anmanın 19 Ocak salı günü saat 14.45’ten itibaren www.hranticinadaleticin.org adresinden canlı yayımlanacağını açıkladı. Gazetecinin eşi Rakel Dink’in yanı sıra, Hrant’ın Arkadaşları grubu da cinayetin gerçekleştiği noktada anma konuşması yapacak. Hrant Dink Vakfı, töreni izlemek isteyenlerin, aynı adres üzerinden etkinlik sayfasına sanal pankartlar getirebileceğini de duyurdu.

Diğer Hrant Dink etkinlikleri de çevrim içi olarak başlıyor. DurDe Platformu’nun etkinliği bugün saat 17.00’de, bu kuruluşun Facebook sayfasından canlı izlenebilir. Etkinlikte Fethiye Çetin, Bülent Aydın, Canan Coşkun, Fatma Akdokur ve Tibet Şahin konuşacak.

Nor Zartonk İnisiyatifi’nin yarın gerçekleştireceği etkinlik ise saat 17.00’de başlayacak. Bu etkinlikte Mahir Özkan, İnci Hekimoğlu, Turgut Öker, Gayane Ayvazyan, Adrian Lomlomdjian, Yektan Türkyılmaz, Aris Nalcı, Alin Ozinian konuşmacı olarak yer alacak. Türkçe ve Ermenice dillerinde olacak etkinlikte ayrıca Devrim Kavalli bir dinleti sunacak. Etkinlik, Nor Zartonk’un Facebook hesabından canlı olarak izlenebilecek. Nor Zartonk’un 19 Ocak salı günü de yine aynı adresten izlenebilecek bir anma etkinliği var.

Hrant Dink’i anma programı gelecek haftaya dek sürecek. Agos yazarlarından Pakrat Estukyan’ın katılacağı etkinlik, 23 Ocak cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. “Hrant’sız 14 yıl” başlıklı bu etkinlik, Yeni Dünya için Çağrı dergisinin Facebook sayfasından izlenebilecek. (JOURNO)