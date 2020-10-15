Hükmen yenilgiler iptal oluyor

15 Ekim 2020 Perşembe, 18:39

Turkish Airlines EuroLeague yönetimi, sezon öncesi Covid-19 salgını neticesinde yeni bir protokol düzenlemişti. Takımlarda pozitif vaka sayılarının artmasıyla birlikte protokol kuralları da uygulamaya konmuştu. Buna göre EuroLeague, takımlara sahaya 8 oyuncu çıkaramaması halinde ‘Hükmet mağlubiyet’ kuralı uyguluyordu.

Zenit St Petersburg'un üçüncü ve dördüncü, ASVEL'in ise dördüncü haftada oynayacağı maçlar, COVID-19 vakaları nedeniyle yeterli oyuncu çıkaramamaları sonrası iptal edilmiş ve bu takımlar hükmen mağlup kabul edilmişti.

Son dönemde artan “hükmen mağlubiyet” kararları büyük tartışmalara neden olunca EuroLeague yönetimi hükmen mağlubiyet kararlarında geri adım attı ve oynanamayan maçların ileri bir tarihte yeniden düzenlenmesi için bir planlama yapabileceklerini açıkladı. Zenit hükmen yenik sayılmıştı.