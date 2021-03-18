Hulusi Akar'dan ABD'ye çağrı: İşbirliğine hazırız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamada bulundu. Bakan Akar konuşmasında ABD'ye seslendi ve işbirliğine hazır olduklarını belirtti.
Millî Savunma Bakanı Akar, "18 Mart Şehitler Günü Töreni"nde konuştu. Bakan Akar konuşmasında ABD'ye seslendi ve işbirliğine hazır olduklarını belirtti.
Akar şöyle konuştu:
"ABD'nin, YPG ile iş birliği yapmak yerine Türkiye ile iş birliği yapması gerekir. Biz buna hazırız, doğru olan da budur. Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’deki tahrik edici eylemleri askla kabul edilemez, sorunların çözümüne katkı sağlamaz. Bunlarla bir yere varılmayacağını herkes bilmelidir."
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