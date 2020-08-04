Hürriyet, evli olduğu kadını boğarak öldüren binbaşıdan mağdur yarattı!

04 Ağustos 2020 Salı, 16:56

ABD'nin Florida eyaletinde kurulan CENTCOM'da görev yapan binbaşı Hüseyin Kurtdere, evli olduğu Nalan Kurtdere'yi yatağa bağlayıp ağzına çorap tıkarak katletti.

39 yaşındaki binbaşı, elleri ve bacakları yatağa bağlanmış bir halde cansız bulunan kadınla ilgili cinayet soruşturması çerçevesinde tutuklandı.

Kurtdere polis sorgulamasında Nalan Kurtdere'nin doğum sonrasında psikolojisin bozulduğunu ve apartmandan çıkmasını önlemek için birkaç defa elleri ve bacaklarından yatağa bağladığını, ağzını da çorap ile tıkadığını itiraf etti. Kurtdere öldürme niyeti olmadığını kendisini yatakta ölü bulduktan sonra ilk yardım müdahalesi yapıp polise haber verdiğini iddia etti.

7 yaşındaki kızları, polislere olaya tanık olduğunu, annesinin kırmızı, sarı ve mavi fitnes bantlarıyla bağlandığını ve ağzına çorap tıkandığını ve bunu yaparken de bir başka kişinin Kurtdere’ye yardımcı olduğunu söyledi.

PSİKOLOJİK PROBLEMLERİ CİNAYET SEBEBİ YAPTILAR

BirGün'ün haberine göre; Hürriyet gazetesinden Razi Canikligil, Nalan Kurtdere'yi planlı bir şekilde katleden Hüseyin Kurtdere'yi adeta mağdur olarak gösteren bir habere imza attı.

"ABD'de ölüm böyle geldi" başlığıyla cinayeti beklenmeyen, tesadüfi bir ölüm gibi aktaran Canikligil, "ABD’de eşini yatağa bağlayıp ağzına çorap tıkayarak ölümüne sebebiyet veren Binbaşı Hüseyin Kurtdere’nin ailesi ve avukatı, Nalan Kurtdere’nin doğum sonrası psikolojisinin bozulduğunu iddia etti. Binbaşı ve ailesi, psikolojik sıkıntılardan dolayı Türkiye’ye dönmek istese de araya pandemi girdi. Nalan Kurtdere’nin annesi de ABD için vize alamadı" ifadeleriyle mağdur suçlayıcılığı yaptı. Canikligil haberinde, planlı bir şekilde işlenen cinayette yeni doğum yapan bir kadının yaşadığı psikolojik problemleri cinayet sebebi olarak gösterdi.

Canikligil, failin avukatının sözlerini ise "Tek hatası, ilk yardım yapıp polise haber vermesi" olarak aktardı. Hürriyet gazetesi söz konusu haberi "Pandemiyle gelen dram" başlığı ile manşete çekti.