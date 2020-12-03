İBB, AKP dönemi dosyalarını açıyor!

03 Aralık 2020 Perşembe, 14:16

İBB Başkanı İmamoğlu, dün akşam Halk TV ekranlarında Şirin Payzın’ın sorularını yanıtladı.

Belediyenin geçmiş dönemindeki yolsuzluk ve usulsüzlüklere dair soruya yanıt veren İBB Başkanı, Teftiş Kurulu yöneticilerini istedikleri anlamda atayabilmelerinin üzerinden daha 2-3 geçtiğini belirtti. Şu anda belki 40’a yakın, belki daha fazla süreci devam eden dosyalar var” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

“İhale var, geçmişte şimdiden daha pahalıya yapılmış iş var, zimmet var, kamu zararı var. Birçok konu var. Şu an dosyaları devam ediyor. Bunlar olgunlaşacak, belli bir seviyeye gelecek. Netleşeceğiz ve suç duyurusu veya dava açma gibi hususlar oluşunca bunları kamuoyu ile tek tek paylaşacağız.”





SUİKAST HAZIRLIĞI

İmamoğlu, kendisine yönelik suikast hazırlığı iddialarına ilişkin de açıklama yaptı:

"Bir istihbarat notu var, deniliyor ki, 'Evet böyle bir tehdit istihbaratı var, bununla ilgili gerekli tedbirleri alın'. Adı geçen terör örgütlerinin ismi veriliyor.Baktım ki benim hareket alanımla ilgili tedbir alıyorlar. Bu konuda uyarılar sıklaşınca 'Ne oluyor arkadaşlar?' dedim, böyle bir notun geldiğini emniyet tarafından, kendilerinin de bunu ekine koyarak valiliği bilgilendirme ve tedbir almak gerekiyorsa tedbir alma noktasında valiliğe bir yazı yazdıklarını bana anlattılar. Konu bizde bu kadar, konuyla ilgili başka hiçbir detay yok.

Çıkan haberlerde başka detaylar da var, bu bilgilerin muhatabı İçişleri Bakanlığı, emniyet güçlerimiz. Benim şu an aktarabileceğim şeyler bunlar."

PAKDEMİRLİ İDDİASINI DOĞRULADI

İmamoğlu, İmamoğlu, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın 'Cendere' kitabındaki Bakan Bekir Pakdemirli’yle ilgili iddiayı da değerlendirdi.

Kirapta, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, 30 Mart 2019 yerel seçimlerinden çok kısa bir süre önce "Bir FETÖ tutuklusuna ‘ya İmamoğlu aleyhinde konuş serbest kal ya da ömür boyu hapis yat’ tehdidi yaptığı” iddia edilmişti.

İmamoğlu "Beni suçlamak için çaba gösterdiklerini biliyordum. Bundan 10-11 ay önce bu işin içinde bir bakan olduğunu söyledim. Kimse bunu bize sorma gereği hissetmedi" dedi.