İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Bu şehirde kimseye ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılamaz
İstanbul, Fatih ilçesinde bulunan Sulukule’de lüks evlerle diğer evler arasında kurulan demir kapılar ve güvenlik kulübeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı. İmamoğlu, “Bu şehirde kimseye 2. Sınıf vatandaş muamelesi yapılmaz” açıklamasında bulundu.
İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Sulukule’de 2006’daki Bakanlar Kurulu kararıyla kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan evlerin yerine lüks konutlar inşa edildi. Konutların bulunduğu yer ile Sulukule’nin eski evlerinin bulunduğu iki bölge arasında demir kapılar ve tel örgüler çekildi, güvenlik konuldu. Yıllar önce inşaa edilen demir kapılar ve tel örgüler İBB ekipleri tarafından kaldırıldı. Demir kapıların kaldırılmasını İmamoğlu sosyal medya hesabından “Bu şehirde kimseye 2. Sınıf vatandaş muamelesi yapılmaz” sözleriyle duyurdu.
2006’daki Bakanlar Kurulu kararıyla kentsel dönüşüm kapsamında Sulukule’de yıkılan evlerin yerine lüks konutlar inşa edilmişti. Lüks konutların bulunduğu yer ile Sulukule’nin eski evlerinin bulunduğu iki bölge arasında demir kapılar örülmüş kapı önlerine de güvenlik konulmuştu.
Yıllardır örülü kalan bu demir duvarlar İBB ekipleri tarafından kaldırıldı. Demir kapıların kaldırılmasını İmamoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. İmamoğlu “Sulukule'de yeni yapılan sitelerle mahallenin kadim sakinlerini birbirinden ayıran kapıları ve demir telleri kaldırdık. Bu şehirde kimseye 2. sınıf vatandaş muamelesi yapılamaz” dedi.
Sulukule'de yeni yapılan sitelerle mahallenin kadim sakinlerini birbirinden ayıran kapıları ve demir telleri kaldırdık. Bu şehirde kimseye 2. sınıf vatandaş muamelesi yapılamaz. pic.twitter.com/oYltbvoV0f— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 16, 2020
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