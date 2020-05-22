İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'Asgari ücretle ev sahibi olma' projesi

22 Mayıs 2020 Cuma, 14:42

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ Silivri 3. Etap Kura Çekiliş Töreni’ne katıldı. Çekiliş töreninde İmamoğlu’na İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, İBB Başkan Danışmanı ve Sözcüsü Murat Ongun, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yıldız ile KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt eşlik etti.

Tören öncesi ilk konuşmayı yapan Ali Kurt, kura çekimini 2 ay önce Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde yapmayı planladıklarını ancak pandemi nedeniyle bu isteklerini gerçekleştiremediklerini söyledi. Bu süreçte ödeme güçlüğü çekecek hak sahipleri için düzenlemelere gittiklerini kaydeden Kurt,"Nisan-Mayıs ödemelerini 2 ay erteledik. Mayıs ayındaki ara dönemimizde 4 eşit taksitte ödenecek şekilde bir düzenlemeye gittik. Bu uygulamadaki amacımız hem kira hem taksit ödeyen vatandaşlarımızın yükünü hafifletmekti. Bu uygulamayı salgın sürecinde Türkiye’de gerçekleştiren ilk kurumsal yapı olarak da ayrıca gurur duyuyoruz" dedi.

İMAMOĞLU: BAYRAM MÜJDELERİNİ AİLELERE ULAŞTIRALIM

İBB Başkanı İmamoğlu ise konuşmasında Ali Kurt’a şu çağrıyı yaptı: “Çekilişini yaptığımız konutların bir bölümünü haziran ayında teslim edeceksiniz. Biz, oraya gelen hemşehrilerimize ve yakınlarına, Türkiye’deki asgari ücret sınırını dikkate alarak, en asgari seviyede geliri olan insanlarımızın bile hayal edebileceği, gelirleriyle ev alabilecekleri bir proje konseptini, Silivri 4 Projesini duyuralım. Hem ekonomik anlamda hem birtakım moralsizliklerle boğuştuğumuz bu günlerde biz; insanımıza, sektörlerimize doğru yolla, doğru yöntemle, doğru model üreterek, kaliteli, nitelikli iş üreterek insanlara umut olmayı başaralım. Bugün kuralar çekelim, bayram müjdelerini ailelerine ulaştırmış olalım. Önümüzdeki hafta, insanlarımızı, toplumumuzu,‘Bu koşullarda bile imkan elde edilebiliyor’ umuduyla besleyelim. Bu bizim sorumluluğumuzdur. İnşallah İstanbulumuza önümüzdeki hafta bu müjdeyi KİPTAŞ vasıtasıyla vereceğiz. Arkadaşlarımız buna hazırlık yapacaklar."