İBB Başkanı İmamoğlu’na açılan davada mahkeme kararını verdi

20 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

Vakfın avukatı duruşmada İmamoğlu’nun açıklamalarını anımsatarak “Vakfın İBB’den 51 milyon nakdi yardım aldığı ve İBB tarafından maliyeti 165 milyon lira olduğu iddia edilen 5 binanın müvekkil vakfa verildiği yönündeki iddiaların gerçek olmadığını, fiili gerçeğe nakdi olarak verildiğine dair iddianın gerçeğe aykırı olduğunun tespitini talep ediyorum. Ayni yardım aldığımızın ancak nakdi yardım almadığımızın tespitini talep ederim. Müvekkil vakıf kamuya yararlı bir vakıf olup ticari gayelerle kurulmuş değildir’’ dedi.

İmamoğlu’nun avukatı da “Siyasetçilerin kamuoyunu rahatsız eden meseleleri gündeme taşırken bunları dile getirme biçimlerinin muhataplarını rahatsız etmesinin normal olduğuna” dikkat çekerek özetle “Kamuoyunun rahatsız olduğu, nakdi ve ayni olduğundan bağımsız olarak, belirli vakıflara kamu kaynaklarıyla çok yüksek maddi yardımlar yapılmasıdır. Davalının işbu davayla elde etmeyi umduğu tespit hükmü hukuken hiçbir işleve sahip olmayacaktır. Davanın, hukuki yarar mevcut olmadığından dava şartı yokluğu nedeniyle reddedilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Mahkeme davayı “dava şartı yokluğundan” usulden reddetti.

İMAMOĞLU, GELİR GELMEZ FESHETTİ

BB ile bazı dernek ve vakıflar arasında önceki dönemde yapılan ve toplam maliyeti 357 milyon lira olan protokoller 2019 yılının ağustos ayında feshedilmişti. İmamoğlu buna ilişkin yaptığı açıklamada İBB tarafından bazı vakıflarla aktarılan 357 milyon liralık kaynağı kestiklerini belirterek “Bunun içerisinde sadece bir vakfa, yemek desteğinin 56 milyon liralık bölümü var. İnanılmaz! Yani bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz. Bir bina yapılıyor, vakfa yapılmak üzere, maliyeti 165 milyon lira. Artık o bina, o mülk millete ait. İstanbullulara ait. İstanbulluya hizmet edecek. Bu daha başlangıç” demişti.