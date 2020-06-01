İBB Bilimsel Danışma Kurulu, normalleşme sürecindeki çelişkilere dikkat çekti: Süreç terse dönebilir

01 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Normalleşme sürecindeki çelişkiye dikkat çeken kurul “AVM’ler açılırken; park, bahçeler açılmıyor. Kreşler açılıyor ama 18 yaş altının sokağa çıkması halen yasak. İkinci dalga ekim ayı gibi gelebilir. Şu an en zorlu süreç başladı” açıklaması yaptı.

Normalleşme sürecinin, özellikle İstanbul’da maske ve fiziksel mesafe kural ihlallerini beraberinde getirebileceğine vurgu yapıldı.

Önceki gün telekonferansla gerçekleştirilen toplantıda şu tespit ve önerilerde bulunuldu: “İstanbul dışındaki birçok ilde kontrol edilebilir bir vaka sayısı mevcuttu ancak İstanbul’dan gidenler nedeniyle hasta sayılarında kısmi artış oldu. Eylül, ekim ayında ise tatil bölgeleri için ciddi bir sıkıntı yaşanması bekleniyor. Son dönemde artan bir sosyalleşme var. Artan sosyalleşme ve kural ihlalleri nedeniyle şu ana kadar iyi giden durum tersine dönebilir. Normalleşme sürecinde çelişkili kararlar bulunuyor. AVM’ler açılırken; park, bahçeler açılmıyor. Kreşler açılıyor ama 18 yaş altının sokağa çıkması halen yasak. İstanbul’da bir rahatlama söz konusu. Fiziksel mesafeye uyulmuyor. İkinci dalga ekim ayı gibi gelebilir. Şu an en zorlu süreç başladı. Evden çalışma sistemi bir süre daha devam etmeli.”

YÜZDE 50 DOLULUK UYGULAMASI SÜRECEK

Kurul, 18 Mayıs tarihli İstanbul Valiliği genelgesine uygun olarak toplu ulaşımda yüzde 50 doluluk uygulamasının sürdürüleceğini ve maske zorunluluğuna devam edileceğini kaydetti. Danışma Kurulu’nun değerlendirmesinin ardından İBB, park bahçeleri, oyun alanlarını, tuvaletleri, İSPARK’ları, yüzde 50 kuralına uyulması şartıyla kütüphaneleri, açık alanları açacak. Beltur, sosyal tesis, kafe ve lokantalar ise ikinci aşamada değerlendirilecek.