İBB İnanç Masası'ndan Ateizm Derneği'ne ziyaret
İBB İnanç Masası temsilcileri, Ateizm Derneği'ne ziyarette bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan İBB İnanç Masası'ndan Ateizm Derneği'ne ziyarette bulunuldu.
Ziyaretin fotoğrafı, Ateizm Derneği'nin sosyal medya sayfasından şu ifadelerle paylaşıldı:
"Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi @istanbulbld İnanç Masasının değerli temsilcilerini ofisimizde konuk ettik. Kültürlerin ve inançların başkenti İstanbul'un inanç özgürlüğü, azınlık sorunları üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Sesimize kulak verdikleri için teşekkür eder"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB İnanç Masası'nın kuruluşunu geçtiğimiz yıl aralık ayında “İBB’de farklı inanç gruplarına hizmet edecek din görevlileri görev yapmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kadim şehrin tüm inanç gruplarına eşit hizmet sunacak" ifadeleriyle duyurmuştu.
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