İBB Şehir Tiyatroları’nın ilk yeni oyunu seyirciyle buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Sofokles’in yazdığı, Sabahattin Ali’nin çevirdiği, Engin Alkan’ın uyarlayıp yönettiği Antigone adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor.

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2021 Cumartesi, 04:00
İBB Şehir Tiyatroları’nın ilk yeni oyunu seyirciyle buluşuyor
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Oyun,1 Eylül Çarşamba günü saat 20.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde ilk gösterimini yapıyor. Oyun, 2-4 Eylül, 15-18 Eylül tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde, 11 Eylül Cumartesi günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde.


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