İBB’de AKP dönemi skandalı: Kiptaş değerli arazisini AKP’li milletvekillerine satmış

03 Temmuz 2020 Cuma, 05:00

AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) AKP’lilere sağlanan ayrıcalıkların ardı arkası kesilmiyor. İBB iştiraki Kiptaş’ın, AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve eski AKP milletvekili Harun Karaca’nın şirketine akaryakıt istasyonu fonksiyonlu arazi sattığı ortaya çıktı.

Satış sözleşmesinin ardından iki parsele bölünen arazinin bir kısmı ticaret alanına dönüştürüldü. Arazide şu an hem akaryakıt istasyonu hem de içinde çok sayıda dükkânın bulunduğu bir ticaret merkezi var.

TESADÜFÜN BU KADARI!

İBB CHP Meclis üyesi Nadir Ataman arazinin olduğu bölgenin Başakşehir’in en değerli yerlerinden biri olduğunu belirterek “Tam bir organizasyon kokuyor! AKP’li 2 vekil aynı işte buluşuyor. İBB Başkanı Kadir Topbaş ve ona bağlı Kiptaş eliyle ‘değerlendirilen’ arsa. Hepsi tesadüfen buluşuyor. Bu kadar tesadüf ancak Türkiye’de ve AKP yönetimindeki İBB’de olur. Kadir Topbaş hangi AKP’lileri zengin etmiş tek tek ortaya çıkıyor. Vekil olup ‘halkı’ temsil ettiklerini, halkın çıkarlarını savunduklarını söylüyorlar. Kimin çıkarlarını korudukları ortada” diye tepki gösterdi.

İBB iştiraki Kiptaş Başakşehir, İkitelli’de 1 milyon 475 bin 168 metrekarelik toplu konut alanını 2005 yılında İBB’den satın aldı. Kiptaş bu işlem için İBB’ye o dönemin parasıyla 86.5 trilyon lira (86.5 milyon lira) ödedi. Arazi daha sonra 38 parsele bölündü. Parsellere akaryakıt istasyonundan konut alanına kadar birçok fonksiyon tanımlandı. Arazinin 4 bin 700 metrekarelik bölümü akaryakıt istasyonu olarak belirlendi.

ÖNCE İMAR SONRA MÜLKİYET

Kiptaş, söz konusu akaryakıt istasyonu alanına ilişkin yönetim kurulu başkanlığını şu an eski AKP milletvekili Harun Karaca ve Yönetim Kurulu üyeliğini de AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın yaptığı Titiz Turizm Güvenlik Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’yle 2007 yılında bir sözleşme imzaladı.

Kiptaş, sözleşmede söz konusu akaryakıt istasyonunu şirkete satmayı vaat etti. Arazinin bedeli ise 8 milyon 250 bin Amerikan doları + KDV olarak belirlendi. Sözleşmede akaryakıt istasyonu arazisi mülkiyetinin imar uygulaması işlemlerinin ardından verileceğinin not düşülmesi dikkat çekti.

ARAZİ DEĞİŞTİ

Daha sonra parsel 2’ye bölündü. Araziler ayrı ayrı söz konusu şirkete devredilirken 2 parselden biri 2 katlı ticaret alanı ilan edildi. Bu alana 2012 yılında iş merkezi yapıldı. Yani sözleşme sadece akaryakıt istasyonu fonksiyonuyla yapılmışken imar planı değişikliği sonucu arazinin bir bölümü 2 katlı ticaret alanı olarak devredildi.

Şirkete 2007’de Ahmet Hamdi Çamlı, 2010’da ise Harun Karaca dahil oldu. Şirketin adı bu süreçte Titiz Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değişti. Alanda şu an bir akaryakıt istasyonu ve ticaret merkezi var. Titiz Petrol Ofisi hâlâ şirketin üzerinde görülüyor. İş merkezinin ise bir kısmı hâlâ şirkette.

KARACA’DAN AÇIKLAMA

Harun Karaca şirkete sonradan ortak olduğunu belirterek özetle “Burası ihaleyle alındı. Bildiğim kadarıyla alındığı zaman ticaret ve akaryakıttı. İmar durumunda bir değişiklik olmadığını biliyorum” dedi.

Ticaret merkezinin inşaatını kendilerinin yaptığını belirten Karaca ticaret merkezinin üst kısmını daha sonra sattıklarını söyledi. Ahmet Hamdi Çamlı ise arazinin şu anki kullanım şekliyle açık bir ihaleyle alındığını belirterek ihalede çok sayıda katılımcı olduğunu ve araziyi en yüksek fiyatla aldıklarını ifade etti.

ERDOĞAN’IN CEZAEVİ ARKADAŞI

Ahmet Hamdi Çamlı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu dönemde Tayyip Erdoğan’ın gönüllü şoförlüğünü yapmaya başladı. Çamlı, 14 yaşındayken, Metris Cezaevi’nde Erdoğan’la birlikte kalmıştı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde İstanbul 2. bölgeden 16. sıra adayı gösterildi ancak seçilemedi.

1 Kasım 2015’te ise İstanbul milletvekili olarak Meclis’in yolunu tuttu. Ocak 2017’de TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeler sırasında “yelizadaley” kullanıcı adıyla açtığı sahte hesaptan canlı yayın yapınca günlerce konuşuldu

AKBİL SKANDALINA ADI KARIŞMIŞTI

Harun Karaca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Refah Partisi (RP) İl Başkanı olduğu dönemde partinin Fatih İlçe Başkan Yardımcılığını yaptı. AKBİL skandalına adı karıştı. Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 37 kişiyle yargılandı. Sanıklara “zimmetine para geçirmek”, “zimmet”, “kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık”, “resmi evrakta sahtekârlık” ve “cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak” gibi suçlamalar yöneltildi. Karaca, delil yetersizliğinden beraat etti.

12 Haziran 2011’de İstanbul milletvekili seçildi. Aynı yıl sahibi olduğu şirketin AKP’li belediyelerden ihale aldığı ortaya çıktı. Şirket 2012’de söz konusu ihalelere girmedi ancak ihaleyi alan şirketin sahibinin Karaca’nın şirketinin finans sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Karaca hakkındaki iddiaları yalanladı. Karaca üç dönem milletvekilliği yaptı.