İBB'de ilk kez 3 kadın cankurtaran göreve başladı

28 Haziran 2020 Pazar, 13:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) ilk kez 3 kadın cankurtaran göreve başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da göreve başlayan cankurtaranlar için sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

Ekrem İmamoğlu, “İlk kadın cankurtaranlarımız göreve başladı. İBB’nin tüm çalışma alanlarında daha çok kadın yer alacak. Her birine başarılar” ifadelerini kullandı.

Doğa Yağcı, Ekin Öztürk ve Kübra Çakır, İBB bünyesinde görev alan ilk kadın cankurtaranlar olarak göreve başladı.

Yağcı, “Çok gurur verici. Türkiye’de çok az sayıda kadın cankurtaran var. Hiçbir iş kadın erkek olarak ayrılmamalı. Çünkü kadınlar her işi yapabilir” dedi. Yağcı eğitimlerin zorlu geçtiğini söyleyerek, “Eğitimlerde kadın erkek ayrımı kesinlikle yok. Kadın olduğumuz için bize tolerans göstermiyorlar. Zorlu bir süreçti ama bence başarılı bir eğitim oldu” şeklinde konuştu.