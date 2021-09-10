İBB'den TOKİ’nin Kanal İstanbul güzergahındaki konut projesine tepki

10 Eylül 2021 Cuma, 04:00

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı TOKİ’nin tartışmalı Kanal İstanbul projesi kapsamında imara açılmak istenen “tarla” ve “ham toprak” alanları üzerine hazırladığı konut projelerine tepki gösterdi. Akgün söz konusu alanların hâlâ içme suyu havzasında olduğuna dikkat çekerek “İstanbul bu yapılaşma yükünü kaldırmaz” dedi ve ekledi: “Dünyada İklim krizi konuşuluyor. Siz bu bölgede bir ısı adası oluşturuyorsunuz. Bu kenti daha çok iklim krizine dayanıksız hale getiriyorsunuz. Nereden baksanız İstanbul’u distopyaya götüren bir süreç.”

TOKİ’nin, Kanal İstanbul proje güzergâhında yer alan Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesi’nde proje kapsamındaki “Yenişehir” planlarıyla imara açılan “tarla” ve “ham toprak” alanlarına sessiz sedasız ihale ilanı yayımladığını ve ihalenin ayrıntılarını ortaya çıkarmıştık. İhalelere tepki gösteren Akgün’le konuştuk. “Bu işin bir emlak gayrimenkul işi olduğunu başından beri söylüyoruz” diyen Akgün, İstanbul’da tek kalan tarım alanlarının imara açılmasının gerçekleştiğini gördüklerini söyledi. Akgün, söz konusu bölgedeki Sazlıdere Barajı’nın yapı yasaklı bir alan olduğuna dikkat çekerek “Hâlâ havza alanı ve kısa koruma kuşağında kalıyor. Yani yapıların yapılamadığı bir alandı. O yüzden buralar korunuyordu. Hâlâ ekilen biçilen yerler.Kanal İstanbul’la proje güzergâhı su yolu olarak planlara işlendi. Çevresi imara açılmış oldu. İhaleye çıkan yer altı katlı konut + ticaret sıfırdan imara açılmış bir yer” dedi.

ALELACELE ELDEN ÇIKARILIYOR

Bölgenin adım adım yapılaşacağının altını çizen Akgün “Sırf havza olması gerekçesinden bile imar planlarının iptal edilmesi lazım. Bütün davalar sürüyor. ÇED ve imar planlarına açılan davalar hep sürüyor. Mevzuata göre değerlendirilirse bunların tamamının iptal edilmesi gerekiyor. Burada bir imar uygulaması bile yapmadan, burası hâlâ ‘tarla’ ve ‘ham toprak’ vasfında. İmar uygulaması dahi yapmadan alelacele elden çıkarılıyor şu anda. Baştan beri söylediğimiz şey gerçekleşiyor” diye konuştu.