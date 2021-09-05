Tarlalar, Kanal İstanbul’a yol olacak

05 Eylül 2021 Pazar, 04:00

Bilim insanları Kanal İstanbul projesinin İstanbul’a özellikle çevre açısından büyük zararları olacağı görüşünde. Ancak tüm itirazlara karşın proje ısrarı sürüyor. Resmi Gazete’de önceki gece yarısı yayımlanan kararla projeyle bağlantılı Kuzey Marmara Otoyolu projesinin Nakkaş - Başakşehir kesimi için acele kamulaştırma kararı alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda “Kuzey Marmara Otoyolu (3. boğaz köprüsü dahil) projesinin Nakkaş - Başakşehir kesimi” güzergâhı yer aldı.

Buna göre projenin bu bölümü Çatalca, Yeşilbayır kavşağında başlıyor, Başakşehir kavşağında bitiyor. Kararda yer alan kroki incelendiğinde yolun Kanal İstanbul güzergâhıyla da bağlandığı görülüyor. Kamulaştırılacak alanların da parsel parsel yer aldığı karar Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Çatalca ilçelerinin bazı mahallelerini kapsıyor. Bu listeye göre arazilerin çoğunluğu tarla alanı. Sazlıbosna Mahallesi’nde çok sayıda tarla alanının yola gittiği görünüyor. Avcılar, Firüzköy üzerinde ise bazı yerleşim ve işyeri alanları da karar kapsamına alınmış. Ayrıca kararda Başakşehir, Hoşdere Mahallesi’nde konut, sosyal tesis, İkitelli-2 Mahallesi’nde park ve ilköğretim alanı, Büyükçekmece’de ise tarla ve villaların olduğu araziler de var.

TEŞVİK REKORU

İBB’nin CHP’li meclis üyesi Nadir Ataman, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İlgili yolun köprüsünün temelini 26 Haziran’da atmışlardı, şimdi de yol için acele kamulaştırma kararı aldılar. İktidar tüm toplumsal muhalefete rağmen Kanal İstanbul inadını sürdürüyor, bu ay İmar Kanunu’nun 18. maddesi uygulamasını askıya çıkaracaklar. Bu demektir ki yakında ihaleye çıkacaklar. Bir Kanal İstanbul kanununun hazırlığı olduğu, ihaleyi alacaklara Cumhuriyet tarihinin en büyük teşviklerinin verileceği (KDV, SGK, ÖTV, gümrük vergisi indirimlerini) duyumlarını alıyoruz. İktidar-müteahhitler ve ilgili yerde arsa sahiplerinden başka Türkiye’de kimsenin Kanal İstanbul diye bir derdi yok. İktidarın seçimler öncesi inşaat sektörünü canlandırmak niyeti ile vargücü ile Kanal İstanbul projesine sarıldığı açık net ortada. Kanal İstanbul da iktidarın erimesini durduramaz ve bu toplumsal muhalafet ile bu projenin yapılacağına da inanmıyorum.”