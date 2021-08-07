İbrahim Çelikkol'dan duygusal paylaşım

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 10:08

Kontrol altına alınan Marmaris yangınında görevliler ile birlikte mücadele eden ve yangınların arasına dalan oyuncu İbrahim Çelikkol, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında görevlilere yardım ederken hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'e de yer veren Çelikkol, şu ifadeleri kullandı:

"Alevlerin karşısında Çınar gibi duran kadınlar, Aslan gibi delikanlılar, Efsanevi yaşlılar, Deli yürekli adamlar, "Tek bir ağaç, bin canlı!" diyerek canla başla hayatlarını hiçe sayarak savaşan itfaiye, zabıta, polis, asker tüm kardeşlerimle birlikte mücadele vermekten gururluyum... Ortak sevdamızın ortak savaşında ormanların her karışına fedakarlık ve kahramanlık destanı bırakan gerçek kahramanlar... 80 milyon kişiye "iyi ki varsın" dedirten, bu büyük yangın mücadelesinin kahramanlarından ŞAHİN'i ve bu uğurda yaşamını yitirmiş tüm kardeşlerimiz, sizleri unutmayacağız... Bu mücadelede bulunan bütün cesur yüreklere selam olsun..."