İçişleri Bakanlığı: 1 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nca sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı'nca sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 94’e yükseldi" denildi.
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